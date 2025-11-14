محافظ دمياط يشارك في جلسة الحوكمة المحلية والهجرة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان

18 حجم الخط

شارك الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط في الجلسة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، تحت عنوان "الحوكمة المحلية في العمل.. الهجرة والقدرة على الصمود امام تغير المناخ والتنمية الشاملة في عالم متغير".

حضر الجلسة عدد من ممثلي هيئات الأمم المتحدة والتنمية المحلية، بينهم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وأحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وغيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم للأمم المتحدة الإنمائي، بجانب وحدة السكان بمحافظة دمياط.

دمياط بين المحافظات الأكثر تعرضا لمخاطر المناخ

أكد محافظ دمياط خلال مشاركته في الحوار ان المحافظة تعد من اكثر المحافظات عرضة لاحتمالات ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ، ما استدعى تبني نهج استباقي للتكيف مع المخاطر المناخية.

وأوضح أن المحافظة نفذت حزمة من الاجراءات العملية بالتعاون مع الامم المتحدة وصندوق المناخ الأخضر ووزارة الري، من بينها تنفيذ مشروعات لحماية السواحل من النحر والفيضانات عبر تأهيل الحوائط البحرية وحواجز الأمواج بطول 69 كيلومترا، منها 11 كيلومترا داخل دمياط.

كما أشار الى تحسين البنية التحتية الحيوية لتكون اكثر قدرة على مواجهة الكوارث، بما يشمل المدارس والمستشفيات وشبكات الصرف الصحي، الى جانب تطوير نظام رصد محلي للمخاطر المناخية يضم محطات لقياس منسوب المياه ومستوى الامواج ودمج بيانات الطقس في خطط الطوارئ والاستجابة السريعة.

تعزيز وعي المجتمع ودور الشركات المحلية

أكد محافظ دمياط أن المحافظة تعمل على تعزيز قدرات المجتمع المحلي من خلال تنفيذ تدريبات على إدارة الأزمات، وحملات توعية للسكان حول كيفية الاستعداد للفيضانات.

كما لفت الى توسع التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان دمج الابعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في خطط التنمية.

نتائج استراتيجية لمشروع المرونة الحضرية

استعرض المحافظ أهم نتائج مشروع المرونة الحضرية والتكيف مع المناخ الذي نفذ بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، ومن بينها:

دمج البعد المناخي في التخطيط العمراني ورفع قدرة الادارة الحضرية على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها.

تحسين جودة الحياة والصحة العامة عبر تصميم بيئات حضرية أكثر أمانا.

حماية الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والمجتمعات الساحلية.

تعزيز مشاركة المجتمع المدني من خلال برامج تدريبية وورش عمل شملت أكثر من 2000 مواطن.

تطوير نظم إنذار مبكر وربطها بالهياكل الإدارية لضمان استجابة فورية للطوارئ.

وأضاف المحافظ إن هذه الجهود تهدف إلى جعل دمياط نموذجا حضريا وطنيا في دمج الاستدامة المناخية والصمود ضمن سياسات الادارة المحلية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية





الإدارة الساحلية المتكاملة: حماية الشواطئ ودعم التنمية المستدامة

لفت المحافظ إلى أن مشروع الإدارة الساحلية المتكاملة يهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة الساحلية، عبر:

تعزيز الحماية من التآكل والفيضانات باستخدام الحوائط البحرية وزراعة المانجروف وتحسين الصرف الساحلي.

دعم الاقتصاد المحلي المستدام في مجالات الصيد والسياحة.

تطوير نظم إنذار مبكر لمراقبة جودة المياه ومستوى الامواج.

دمج الإدارة المستدامة في التخطيط العمراني للمناطق الساحلية.

كما أشار إلى التحديات التي تواجه هذه الجهود، وعلى رأسها التمويل المستدام لمشروعات الحماية، حيث تتراوح تكلفة حماية الكيلومتر الواحد بين 5 و7 ملايين دولار، بجانب ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات وزيادة الوعي المجتمعي.

إشادة أممية بتجربة دمياط

أشاد الدكتور هشام الهلباوي بالرؤية التنموية لمحافظة دمياط، مؤكدا انها نموذج ناجح للتنمية المحلية. كما أشادت تشيتوسي نوجوتشي بما حققته محافظتا دمياط وقنا من خطوات ملموسة في مشروعات التكيف المناخي.

لقاء لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

وعلى هامش الجلسة، عقد محافظ دمياط اجتماعا مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، جرى خلاله بحث تعزيز الشراكة واستدامة مشروع التكيف مع تغير المناخ.

