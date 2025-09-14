محافظ دمياط يلتقي وفد سلسلة المعارف حول الصمود الحضري في أفريقيا

التقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمكتبه صباح اليوم الأحد، وفد سلسلة المعارف حول الصمود الحضرى في أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة مروة عبد الرحمن مدير عام التعاون الدولي والمشاركة المجتمعية بصندوق التنمية الحضرية، والمهندسة سوزان نادر مدير عام متابعة تنفيذ المشروعات بالصندوق، وإيفاد عبد التواب من الإدارة العامة للتعاون الدولى بالصندوق، وهيمناشو شيخار من جامعة الأمم المتحدة بألمانيا، والدكتورة إيمان زيد بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ومحمد حسنين من جامعة عين شمس.

إطار الزيارة وأهداف المبادرة

ويأتى اللقاء فى إطار الزيارة التنسيقية للوفد، وذلك تنفيذًا للعقد التنفيذي المبرم بين صندوق التنمية الحضرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ".

واطلع المحافظ على محاور المبادرة التى تركز على "الصمود الحضرى فى أفريقيا AUIRP"، والتى تُنفذ بالتعاون بين جامعة الأمم المتحدة، الوكالة الألمانية، مفوضية الاتحاد الأفريقى، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتستهدف المبادرة إجراء تقييمات تفصيلية فى خمس مدن مختارة تمثل القارة الأفريقية، حيث تم اختيار مدن دمياط، رأس البر، ودمياط الجديدة كممثل لمصر ومنطقة شمال أفريقيا، بهدف فهم أعمق للاستراتيجيات المحلية المتعلقة بالصمود الحضرى.

عرض لمقومات دمياط الصناعية والسياحية

وناقش محافظ دمياط خطة دراسة الحالة الخاصة بالمحافظة، والتى تُعد مدينة صناعية بارزة في شمال مصر.

واستعرض أهم الأنشطة الصناعية التي تشتهر بها دمياط، ومنها صناعة الأثاث والحلويات والأجبان، بالإضافة إلى امتلاكها لثلثي أسطول الصيد المصرى.

كما أشار إلى رؤية المحافظة لتطوير هذه الصناعات ومواكبتها للأسواق الدولية.

ولفت المحافظ أيضًا إلى المقومات السياحية المتميزة التي تتمتع بها دمياط، خاصة مدينة رأس البر التي تشهد حاليًا مشروعات تطوير كبرى تهدف لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

دعم كامل لجدول أعمال المبادرة

أكد محافظ دمياط دعم المحافظة الكامل للمبادرة خلال جدول أعمالها الذي يستمر أربعة أيام، ويتضمن لقاءات موسعة مع ممثلي الجهات المختلفة وعدد من الشركاء والمجتمع المدنى، لتنفيذ دراسة شاملة لتقييم القدرة على الصمود ورصد الممارسات الجيدة وتوثيق الملاحظات والتحديات.

واختتم الشهابي بتوجيه الشكر إلى صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق وكافة الشركاء بالمبادرة، مؤكدًا تطلعه إلى تحقيق تعاون مثمر وبناء يخدم أهداف التنمية المستدامة بمحافظة دمياط.

