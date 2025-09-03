الأربعاء 03 سبتمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم ماكرون: تدخل في صراع لا يعنيه

ماكرون ونتنياهو،
ماكرون ونتنياهو، فيتو

هاجم وزير الخارجية  الإسرائيلي، جدعون ساعر، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مدعيًا أنه يتدخل في “صراع ليس طرفًا فيه”.

وزعم أن مواقف “ماكرون” الأخيرة بشأن الحرب في غزة تقوض استقرار المنطقة بدلًا من المساهمة في تهدئة الأوضاع.

 

ماكرون والوساطة الأوروبية

تأتي هذه التصريحات بعد سلسلة مواقف عبَّر فيها ماكرون عن انتقاداته للسياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، ودعوته إلى وقف التصعيد العسكري وفتح ممرات إنسانية. باريس تسعى بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور فاعل في جهود الوساطة وفرض حلول سياسية، الأمر الذي تراه إسرائيل "انحيازًا" ضدها.

تصاعد الخلافات الدولية

الهجوم الإسرائيلي على ماكرون يعكس اتساع الهوة بين تل أبيب وعدة عواصم أوروبية، حيث تتزايد الانتقادات للعمليات العسكرية في غزة وتداعياتها الإنسانية. في المقابل، تؤكد إسرائيل أنها تتحرك "في إطار الدفاع عن أمنها القومي"، بينما ترى أوروبا أن هذه الإجراءات تساهم في تعقيد فرص الوصول إلى حل الدولتين.

 

انعكاسات على العلاقات الثنائية بين فرنسا وإسرائيل

وحذر مراقبون من أن حدة الخطاب الإسرائيلي ضد باريس قد تنعكس سلبًا على العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصًا مع دور فرنسا التاريخي في دعم ملفات الشرق الأوسط داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

