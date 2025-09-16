الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
خارجية الاحتلال تهاجم تقرير الأمم المتحدة: "لا نعترف باتهامات الإبادة الجماعية"

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

أعربت خارجية الاحتلال الإسرائيلية، عن رفضها لتقرير الأمم المتحدة الذي يعترف بأن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، مدعية أنه "مبني على أكاذيب حماس".

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أكد في بيان صادر عنه اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية منعت العاملين من إيصال مساعدات إلى مدينة غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيانه: “مع استمرار الغارات الجوية على مدينة غزة تمنع المساعدات الحيوية من الدخول ونحتاج بشكل عاجل إلى وصول إنساني سريع آمن ودون عوائق في أنحاء غزة”.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، أن دوي انفجارات عنيفة هزّ قطاع غزة مساء أمس، وكانت شدتها لدرجة أن صداها سُمع في مدينة تل أبيب.

غارات إسرائيلية مكثفة على غزة

وبحسب مصادر ميدانية، شنّ الطيران الإسرائيلي غارات متتالية استهدفت مناطق متفرقة من غزة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف واهتزاز المباني في محيط العاصمة الإسرائيلية.

يأتي هذا التطور في ظل العملية العسكرية المكثفة التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدئها في القطاع، حيث وصفها بأنها "البداية" لمرحلة جديدة من المواجهة مع حركة حماس.

زيادة أعداد الشهداء في غزة

الانفجارات الضخمة مرشحة لزيادة أعداد الضحايا والخسائر في غزة، كما قد تدفع نحو ردود فعل فلسطينية مسلحة، الأمر الذي ينذر باتساع رقعة المواجهة خلال الساعات المقبلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو: إن بلاده تأمل أن تواصل قطر لعب دور بنّاء وإيجابي في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

غضب قطري مشروع

وأضاف: إن واشنطن تدرك أن القطريين غاضبون مما حصل مؤخرًا، لكنه شدّد على أن ذلك لا يُلغي حقيقة استمرار الحرب في ظل وجود حركة حماس ورهائن مختطفين.

