الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

الشهابي يتابع تحسين الخدمات الصحية وتطوير الكوادر الطبية بالتعاون مع جامعة دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط جهود مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي في تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير الأدوية للمواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على رفع كفاءة القطاع الصحي.
وأشار المحافظ إلى التعاون المستمر بين مديرية الصحة وجامعة دمياط لتطوير قدرات الأطباء وهيئات التمريض، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

رفع كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية

أشاد المحافظ بالجهود المبذولة في تدريب الكوادر الطبية وتزويدها بالمهارات الحديثة، مشددًا على أن تطوير الكوادر البشرية يعتبر جزءًا أساسيًا من خطة تحسين الخدمات الصحية.

متابعة شكاوى المواطنين والرد عليها فورًا

 

وجّه الدكتور الشهابي بضرورة متابعة شكاوى المواطنين في كافة المراكز الطبية والتعامل معها بشكل سريع وفعال، لضمان تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
 

الجريدة الرسمية