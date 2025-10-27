الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

53 ألف راكب في يوم واحد، مطار الغردقة الدولي يسجل أعلى حركة تشغيل

مطار الغردقة الدولي،
مطار الغردقة الدولي، فيتو
ads

شهد مطار الغردقة الدولي زيادة قياسية في حركة التشغيل، وهي الأعلى منذ بداية العام، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنمية حركة النقل الجوي ودعم المقاصد السياحية المصرية.

ارتفاع حركة المسافرين والرحلات بمطار الغردقة

وأظهرت البيانات الإحصائية أن مطار الغردقة الدولي سجل يوم السبت الماضي عدد ركاب بلغ 53,169 راكبًا مقابل 43,869 راكبًا خلال اليوم نفسه من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 21.2%.

كما ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى 335 رحلة مقارنةً بـ 289 رحلة في العام الماضي، محققًا زيادة نسبتها 16%، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على حركة  السفر من وإلى المقاصد السياحية المصرية مع انطلاق الموسم الشتوي الجديد.

ويُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا يعكس خطة  وزارة الطيران المدني في تطوير منظومة المطارات ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعزيز قطاعي الطيران والسياحة باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي، مع الاستعداد لتنفيذ مشروعات تطوير جديدة تتماشى مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال الفترة المقبلة.

توسيع شبكة الربط الجوي بين المدن المصرية ومختلف الأسواق الخارجية

كما تعمل الوزارة على توسيع شبكة الربط الجوي بين المدن المصرية ومختلف الأسواق الخارجية بالتعاون مع شركات الطيران الدولية، بهدف جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد المصرية، ولاسيما من الأسواق الأوروبية.

وتوضح مؤشرات التشغيل وفقًا للبيانات الإحصائية إلى أن مدينة الغردقة من مناطق الجذب السياحي التي تشهد نموًا ملحوظًا في أعداد الرحلات الجوية الوافدة خلال الأسابيع المقبلة، مع تزايد الطلب على المقاصد السياحية المصرية تزامنًا مع ذروة الموسم الشتوي، بما يعزز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في دعم حركة السفر والسياحة الوافده من وإلى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار الغردقة الدولي مطار الغردقة وزارة الطيران المدني وزارة الطيران

مواد متعلقة

ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وأدوية بشرية بمطار الإسكندرية

وزير الطيران: مناقشة طرح "سفنكس" ضمن المطارات المعروضة للإدارة والتشغيل

زيادة 21% في حركة المسافرين بمطار سفنكس الدولي

وزير الطيران المدني يشهد حفل تخرج طلبة المراقبة الجوية من اليمن

خلال رحلتهم الاستشفائية، مصر للطيران تستقبل أطفال 57357 فور عودتهم من أسوان

ضبط 9 محاولات تهريب بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة

إحباط محاولة تهريب أدوات ومستلزمات طبية بمطار الإسكندرية

مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعي للتنمية

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ملحوظ للزيتون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية