53 ألف راكب في يوم واحد، مطار الغردقة الدولي يسجل أعلى حركة تشغيل

شهد مطار الغردقة الدولي زيادة قياسية في حركة التشغيل، وهي الأعلى منذ بداية العام، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنمية حركة النقل الجوي ودعم المقاصد السياحية المصرية.

ارتفاع حركة المسافرين والرحلات بمطار الغردقة

وأظهرت البيانات الإحصائية أن مطار الغردقة الدولي سجل يوم السبت الماضي عدد ركاب بلغ 53,169 راكبًا مقابل 43,869 راكبًا خلال اليوم نفسه من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 21.2%.

كما ارتفع عدد الرحلات الجوية إلى 335 رحلة مقارنةً بـ 289 رحلة في العام الماضي، محققًا زيادة نسبتها 16%، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على حركة السفر من وإلى المقاصد السياحية المصرية مع انطلاق الموسم الشتوي الجديد.

ويُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا يعكس خطة وزارة الطيران المدني في تطوير منظومة المطارات ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لتوجه الدولة نحو تعزيز قطاعي الطيران والسياحة باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي، مع الاستعداد لتنفيذ مشروعات تطوير جديدة تتماشى مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال الفترة المقبلة.

توسيع شبكة الربط الجوي بين المدن المصرية ومختلف الأسواق الخارجية

كما تعمل الوزارة على توسيع شبكة الربط الجوي بين المدن المصرية ومختلف الأسواق الخارجية بالتعاون مع شركات الطيران الدولية، بهدف جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد المصرية، ولاسيما من الأسواق الأوروبية.

وتوضح مؤشرات التشغيل وفقًا للبيانات الإحصائية إلى أن مدينة الغردقة من مناطق الجذب السياحي التي تشهد نموًا ملحوظًا في أعداد الرحلات الجوية الوافدة خلال الأسابيع المقبلة، مع تزايد الطلب على المقاصد السياحية المصرية تزامنًا مع ذروة الموسم الشتوي، بما يعزز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في دعم حركة السفر والسياحة الوافده من وإلى مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.