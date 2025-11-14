بديل المستورد، ابتكار مصري من ألياف مايكروفايبر ثلاثية الأبعاد (فيديو)

18 حجم الخط

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ سلسلة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

ألياف مايكروفايبر ثلاثية الأبعاد

وفي الحلقة الجديدة يتناول ابتكار مصري جديد في مجال المواد المتقدمة لتقليل الاعتماد على المستورد.

وقدَّم الدكتور أحمد الفقي بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة بالمركز القومي للبحوث – نموذجًا صناعيًا متطورًا لإنتاج مايكروفايبر ثلاثي الأبعاد، يتميز بخفة وزنه وقوته العالية ومقاومته الممتازة للتآكل والتمزق.

يُستخدم هذا الابتكار في العديد من التطبيقات الصناعية والهندسية، مثل صناعة المنسوجات عالية الأداء، والمرشحات، والعوازل، ومكونات السيارات والطائرات.

