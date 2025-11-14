الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بديل المستورد، ابتكار مصري من ألياف مايكروفايبر ثلاثية الأبعاد (فيديو)

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو
18 حجم الخط

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ سلسلة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

 

ألياف مايكروفايبر ثلاثية الأبعاد

وفي الحلقة الجديدة يتناول ابتكار مصري جديد في مجال المواد المتقدمة لتقليل الاعتماد على المستورد.

وقدَّم الدكتور أحمد الفقي بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة بالمركز القومي للبحوث – نموذجًا صناعيًا متطورًا لإنتاج مايكروفايبر ثلاثي الأبعاد، يتميز بخفة وزنه وقوته العالية ومقاومته الممتازة للتآكل والتمزق.

يُستخدم هذا الابتكار في العديد من التطبيقات الصناعية والهندسية، مثل صناعة المنسوجات عالية الأداء، والمرشحات، والعوازل، ومكونات السيارات والطائرات.

التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي التطبيقات الصناعية التعليم العالي وزارة التعليم العالى

