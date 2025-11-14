الجمعة 14 نوفمبر 2025
روسيا تجدد استعدادها لعقد القمة الروسية الأمريكية ولكن بشرط واحد

بوتين وترامب
بوتين وترامب
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إفادة صحفية، استعداد موسكو لعقد القمة الروسية–الأمريكية الثانية في بودابست، لكن بشرط.

زاخاروفا أوضحت أن موسكو تشترط أن تستند هذه المحادثات فعليا إلى النتائج الإيجابية للقاء الذي عقد في ألاسكا بين الرئيسين.

وأضافت زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سبق أن تطرّق إلى هذا الموقف بالتفصيل، مشددة على أن هذا الاستعداد ما زال قائما، بشرط تهيئة الأجواء الملائمة وبناء اللقاء على أساس تقدم ملموس في التحضيرات السابقة.

يذكر أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان صرح أمس أن بودابست لا تزال تتوقع استضافة قمة تاريخية تجمع بوتين وترامب رغم التحديات، مؤكدا استمرار المفاوضات حول الشروط والأجندة المحتملة لعقد القمة.

