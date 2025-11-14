روسيا تجدد استعدادها لعقد القمة الروسية الأمريكية ولكن بشرط واحد

18 حجم الخط

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إفادة صحفية، استعداد موسكو لعقد القمة الروسية–الأمريكية الثانية في بودابست، لكن بشرط.

زاخاروفا أوضحت أن موسكو تشترط أن تستند هذه المحادثات فعليا إلى النتائج الإيجابية للقاء الذي عقد في ألاسكا بين الرئيسين.

وأضافت زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سبق أن تطرّق إلى هذا الموقف بالتفصيل، مشددة على أن هذا الاستعداد ما زال قائما، بشرط تهيئة الأجواء الملائمة وبناء اللقاء على أساس تقدم ملموس في التحضيرات السابقة.

يذكر أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان صرح أمس أن بودابست لا تزال تتوقع استضافة قمة تاريخية تجمع بوتين وترامب رغم التحديات، مؤكدا استمرار المفاوضات حول الشروط والأجندة المحتملة لعقد القمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.