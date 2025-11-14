"سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة

18 حجم الخط

حالة من الانخفاض الشديد فى درجات حرارة الطقس لاقتراب حلول فصل الشتاء، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الثقيلة حفاظا على الصحة من هذا الطقس.

وتحرص الأمهات على تدفئة المنزل وتغطية الأرضيات وعمل الأكلات التى تمنح الشعور بالدفء وكذلك الحلوى خاصة حلوى سد المحنك المعروفة بفاعليتها فى مد الجسم بالطاقة، وبالتالى تمنح الشعور بالدفء.

وطريقة عمل حلوى سد الحنك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى حلوى الجدات التى مازالت تقدم فى وقتنا الحالى خاصة فى الطقس البارد لأنه مشبعة وتمنح الشعور بالدفء.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل حلوى سد الحنك.

مكونات عمل سد الحنك:-

كوب دقيق أبيض منخول

نصف كوب دقيق سميد اختياري لكنه يعطي قوام أثقل

ربع كوب سكر

رشة قرفة

رشة ملح

2 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي أو زبدة

2 ملعقة كبيرة عسل نحل أو عسل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو الفانيليا اختياري

للتزيين

مكسرات مجروشة

رشة قرفة إضافية

عسل للتقديم

سد الحنك

طريقة عمل سد الحنك:-

ضعي السمن البلدي في قدر على نار متوسطة حتى يذوب تماما.

أضيفي الدقيق والسميد، وابدئي بالتقليب المستمر.

استمري في التحميص من 8 إلى 10 دقائق حتى يتحول لون الخليط إلى الذهبي الفاتح وتظهر رائحته الشهية.

احرصي ألا يحترق الدقيق لأن ذلك سيغير طعم الحلوى.

أضيفي السكر ورشة القرفة واستمري في التقليب لمدة دقيقة.

يمكنك إضافة الفانيليا أو ماء الزهر إذا رغبتى بنكهة عطرية.

هذه الخطوة تحتاج تركيز حتى تحصلي على قوام ناعم أضيفي الحليب تدريجيا مع التحريك المستمر.

سيبدأ الخليط في التماسك شيئا فشيئا.

خففي النار واتركي الخليط يغلي لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يصبح قوامه كثيف وناعم.

أضيفي العسل وقلبي حتى يذوب في المزيج.

غطي القدر لمدة دقيقتين على نار هادئة لتمام النضج.

إذا كان القوام غليظ جدا أضيفي القليل من الحليب.

إذا كان خفيف، اتركيه دقيقة إضافية حتى يثخن القوام.

يقدم سدّ الحنك ساخنا في أوعية صغيرة.

يمكن تزيينه برشة قرفة، أو قليل من العسل، أو مكسرات محمصة.

البعض يضيف ملعقة سمن بلدي على الوجه قبل التقديم لمذاق غني ومميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.