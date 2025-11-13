"مستقبل وطن" ينظم أكبر مؤتمر لدعم القائمة الوطنية في منيا القمح بالشرقية

18 حجم الخط

تشهد محافظة الشرقية غدًا الجمعة حدثًا سياسيًا استثنائيًا، حيث ينظم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أكبر مؤتمر انتخابي لدعم القائمة الوطنية في دائرة منيا القمح، بمشاركة واسعة من القيادات الحزبية والسياسية من مختلف المحافظات.

ويأتي المؤتمر، الذي يُعد من أضخم الفعاليات الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، تحت عنوان "المصارحة والمكاشفة". ويهدف إلى توجيه رسالة مباشرة إلى الشارع المصري حول أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاق البرلماني المرتقب، وتعزيز روح الحوار والشفافية بين المرشحين والمواطنين.

ويأتي انعقاد المؤتمر قبل أيام من انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الصمت الدعائي ستنتهي في 20 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر منيا القمح حضورًا جماهيريًا حاشدًا ومشاركة مكثفة من الشخصيات العامة والقيادات الحزبية، في حدث سياسي وصفه المراقبون بأنه الأكبر على مستوى محافظة الشرقية خلال الموسم الانتخابي الجاري، تأكيدًا على الزخم الشعبي والدعم الكبير الذي تحظى به القائمة الوطنية.

