الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

حملة مكبرة بالدقهلية،
حملة مكبرة بالدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية، حيث تمكنت من ضبط 3.3 طن من مفروم اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك.

لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامتها وملاءمتها للمواصفات، شنت مديريتا الطب البيطري والتموين حملة تفتيشية مشتركة في مدينة المطرية.

وأسفرت الحملة التي قادها الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، بالتنسيق مع علي حسن، وكيل وزارة التموين عن ضبط 3340 كيلوجراما من مفروم اللحوم والدواجن وعجينة الكفتة، كانت في حالة متغيرة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

وشارك في الحملة الدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وكل من الدكتور خالد عنبر، والدكتورة هبة رحمو، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، إلى جانب الدكتورة إيمان عماد، مفتش الرقابة التجارية بمديرية التموين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة التنفيذية الرقابة على الأسواق التفتيش على اللحوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمديرية الطب البيطرى المنتجات الغذائية اللواء طارق مرزوق طارق مرزوق محافظة الدقهلية مديرية الطب البيطرى

مواد متعلقة

منتخب سويسرا يتقدم على مصر بهدف بعد مرور 30 دقيقة بكأس العالم للناشئين (فيديو وصور)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ضبط قائد دراجة ربط كلبًا وسحله على الطريق بقنا

انهيارات أرضية بجزيرة جاوة بإندونيسيا تخلف 3 قتلى و20 مفقودا

الأكثر قراءة

الاستماع لشهود العيان في واقعة مصرع محمد صبري بحادث التجمع

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

جنيهان انخفاضًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أبو تريكة ينعي محمد صبري بهذه الطريقة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

الشيخ الشعراوي يجيب عن السؤال الشائع: هل اليوم في ميزان الله كاليوم عند الإنسان؟

المزيد
الجريدة الرسمية