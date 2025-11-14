ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية، حيث تمكنت من ضبط 3.3 طن من مفروم اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك.

لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامتها وملاءمتها للمواصفات، شنت مديريتا الطب البيطري والتموين حملة تفتيشية مشتركة في مدينة المطرية.

وأسفرت الحملة التي قادها الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، بالتنسيق مع علي حسن، وكيل وزارة التموين عن ضبط 3340 كيلوجراما من مفروم اللحوم والدواجن وعجينة الكفتة، كانت في حالة متغيرة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

وشارك في الحملة الدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وكل من الدكتور خالد عنبر، والدكتورة هبة رحمو، أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، إلى جانب الدكتورة إيمان عماد، مفتش الرقابة التجارية بمديرية التموين.

