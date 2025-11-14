الجمعة 14 نوفمبر 2025
محافظات

ضبط محطتي وقود بالبحيرة لتصرفهما في 190 ألف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء

حملات رقابية بالبحيرة،
حملات رقابية بالبحيرة، فيتو
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملة تموينية مكبرة بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط محطتي تمويل سيارات لتصرفهما في ١٩٠٨٨٠ لترا من المواد البترولية (٩٠٧٨١ لتر سولار – ١٠٠٠٩٩ لتر بنزين)، وبيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ البحيرة: تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لمحاولات التلاعب في السوق السوداء

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية لضبط مافيا الإستيلاء على الدعم والتصدي لمحاولات التلاعب في السوق السوداء، مشددةً على أن المحافظة لن تسمح بإهدار حقوق المواطنين أو إستغلال المواد البترولية المدعّمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

محافظة البحيرة تسعى في مواجهة أي محاولات للغش أو الاحتكار

كما أشارت محافظ البحيرة إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وتعزيز الانضباط التمويني، مؤكدةً أن المحافظة ماضية في مواجهة أي محاولات للغش أو الاحتكار أو التلاعب بالسلع المدعمة دون تهاون.

