ضبط محطتي وقود بالبحيرة لتصرفهما في 190 ألف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء

18 حجم الخط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملة تموينية مكبرة بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط محطتي تمويل سيارات لتصرفهما في ١٩٠٨٨٠ لترا من المواد البترولية (٩٠٧٨١ لتر سولار – ١٠٠٠٩٩ لتر بنزين)، وبيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ البحيرة: تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لمحاولات التلاعب في السوق السوداء

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية لضبط مافيا الإستيلاء على الدعم والتصدي لمحاولات التلاعب في السوق السوداء، مشددةً على أن المحافظة لن تسمح بإهدار حقوق المواطنين أو إستغلال المواد البترولية المدعّمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

محافظة البحيرة تسعى في مواجهة أي محاولات للغش أو الاحتكار

كما أشارت محافظ البحيرة إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وتعزيز الانضباط التمويني، مؤكدةً أن المحافظة ماضية في مواجهة أي محاولات للغش أو الاحتكار أو التلاعب بالسلع المدعمة دون تهاون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.