الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 8746 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

حملات تموينية بالبحيرة،
حملات تموينية بالبحيرة، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة محمد رجب هدية، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكثفة بمركز إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 8746 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن، وكمية من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية. 

وتؤكد محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية، لمواجهة أي ممارسات إحتكارية أو محاولات لطرح سلع منتهية الصلاحية بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة حملات تموينية مركز إيتاي البارود حملات تموينية بالبحيرة محافظ البحيرة

مواد متعلقة

بالأسماء، مصرع شخص وإصابة 18 آخرين بحادث مروري في البحيرة

الدواجن البيضاء تسجل 75 جنيها، استقرار أسعار الدواجن بمحافظة البحيرة (فيديو)

البحيرة تواصل جهودها لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز وحماية البيئة

الأكثر قراءة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية