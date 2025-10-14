ضبط 8746 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة محمد رجب هدية، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكثفة بمركز إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 8746 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن، وكمية من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية.

وتؤكد محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية، لمواجهة أي ممارسات إحتكارية أو محاولات لطرح سلع منتهية الصلاحية بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.