بعد تدفق السحب الرعدية بقوة، تحذير ونصائح عاجلة من محافظة البحيرة للمواطنين والمزارعين

وجهت محافظة البحيرة، تحذيرًا إلى المواطنين والمزارعين، بعد تحذيرات الأرصاد من سوء الأحوال الجوية، وتعرض محافظات الوجه البحري لسقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد.

وكانت الأرصاد الجوية قالت في بيان تحذيري رقم 2: "مع استمرار المتابعة للحالة الجوية، ما زالت السحب الرعدية تؤثر بقوة في الإسكندرية ومطروح ومحافظات شمال الوجه البحري (البحيرة -كفر الشيخ) مع تقدم السحب الرعدية لمناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة".

وحذرت الأرصاد سكان هذه المحافظات من ضربات البرق والرعد والرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية.

كما أشارت في بيان آخر وقالت: "الوضع الجوى الساعة الرابعة والنصف فجرًا، ما زالت السحب الرعدية تتدفق بقوة على (الإسكندرية-البحيرة-كفر الشيخ)، ومن المتوقع أن يستمر تأثير الأمطار عليهم على مدار اليوم.



محافظ البحيرة ترفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مدن ومراكز المحافظة

ومن جانبها أعلنت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع جاهزية كافة المعدات وتمركزها في النقاط الحيوية تحسبًا لأي طارئ.





تعليمات محافظة البحيرة للمواطنين لتوخي الحذر في حالة الطقس السيئ

وناشدت، المواطنين بضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية:

- حالة سوء الأحوال الجوية عدم البقاء في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق.

-عدم الاقتراب أو لمس أعمدة وكابلات الكهرباء في حالة سوء الأحوال الجوية.

كما طالبت بتجنب الاقتراب من الأسوار أو الأجسام المعدنية أو السلك الحديدي أو التواجد بقرب تجمعات المياه أثناء البرق لتجنب خطر الصعق وايضًا تجنب الوقوف أسفل البلكونات القديمة أو المتهالكة وعدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو في أماكن إحتمال سقوطها، أو بالقرب من فتحات تصريف الأمطار والقيادة بسرعات عالية أثناء هطول الأمطار، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين السيارات.

