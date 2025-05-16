وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 5 ندوات دينية توعوية وثقافية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دورا كبيرا في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك أيضا تنفيذا للمبادرة الرئاسية بداية بناء الإنسان وذلك بمحافظة الشرقية.

تنظيم الندوات التوعوية الموجه للمرأة والفتاة

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن ذلك يأتي من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددة على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

الندوات تناولت التمكين الاقتصادى للمرأة

قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق محافظة الشرقية بتنظيم 5 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضي، استهدفت السيدات، تناولت (التمكين الإقتصادى للمرأة والخدمات التي يقدمها المجلس القومى للمرأة – الحج في الإسلام –التقوى والإيمان والرجوع الى الله سبحانة وتعالى – الحد من استهلاك البلاستيك - وقاية الأطفال من التحرش.

رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة

وقالت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام إنه خلال الأسبوع الماضى كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة، حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان "التمكين الاقتصادى للمرأة والخدمات التي يقدمها المجلس القومى للمرأة"، وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمراة بالشرقية كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين بعنوان الحج في الإسلام ومناسك الحج ووقاية الأطفال من التحرش وذلك بالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز، فضلًا عن تنظيم معرض لبيع المشغولات اليدوية ضمن "مبادرة إنتى منتجة" وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

ندوة الوحدة المحلية بـ شلشلمون بمنيا القمح

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "الحد من استهلاك البلاستيك" وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالشرقية والندوة الثانية بعنوان "التقوى والإيمان والرجوع الى الله سبحانة وتعالى"، وذلك بالوحدة المحلية بشلشلمون وبالتنسيق مع إدارة الأوقاف بالمركز.

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