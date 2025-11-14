الجمعة 14 نوفمبر 2025
رياضة

هدافو منتخب سويسرا للناشئين قبل مواجهة الفراعنة بكأس العالم تحت 17 عامًا

منتخب سويسرا، فيتو
منتخب سويسرا، فيتو
18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، نظيره السويسري، اليوم الجمعة، في دور الـ32 بمونديال الناشئين، المقام حاليًّا في قطر، وتختتم فعالياته يوم 27 نوفمبر الجاري. 

أبرز لاعبي منتخب سويسرا 

سجل الفريق 7 أهداف عن طريق 5 لاعبين على رأسهم ملادن ميياجلوفيتش صاحب القميص رقم 10 وصانع ألعاب فريق فرايبورج الألماني للشباب برصيد هدفين.

 ثم جيل زوفري مدافع يانج بويز صاحب القميص رقم 5.

وأدريان ليوكس مهاجم نادي سيون وصاحب القميص رقم 18.

 وجياكومو كولوتو مهاجم بازل وصاحب القميص رقم 7.

وجيل ستيل لاعب وسط نادي زيورخ الذي يرتدي القميص رقم 20 برصيد هدفًا واحدًا، بينما جاء الهدف السابع عبر سانتياجو لوبيز مدافع المكسيك بطريق الخطأ.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وسويسرا فى مونديال الناشئين

تذاع مباراة منتخب مصر ضد سويسرا، عبر قناة Bein Sports المفتوحة، بتعليق علي محمد علي.

وأسفرت المواجهات التي أعلنتها اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين عن وقوع منتخب مصر ثالث المجموعة الخامسة في مواجهة منتخب سويسرا أول المجموعة السادسة في الجولة الإفتتاحية بالأدوار الإقصائية.

منتخب سويسرا للناشئين، فيتو
منتخب سويسرا للناشئين، فيتو

موعد مباراة مصر وسويسرا والقناة الناقلة

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين الثالثة عصر اليوم الجمعة، موعدا لإقامة مباراة مصر وسويسرا، وتنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة. 

وتحددت المنتخبات المتنافسة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، والمقامة حاليا في قطر وجاءت على النحو التالي:

مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين ضد المكسيك

البرتغال ضد  بلجيكا

مصر ضد  سويسرا

أيرلندا ضد  كندا

المغرب ضد  الولايات المتحدة

زامبيا ر مالي

البرازيل ضد  باراجواي

فرنسا ضد  كولومبيا

تونس ضد  النمسا

إنجلترا ضد  كوريا الجنوبية

فنزويلا ضد  كوريا الشمالية

اليابان ضد  جنوب أفريقيا

إيطاليا ضد  التشيك

كرواتيا ضد  أوزبكستان

السنغال ضد  أوغندا

ألمانيا ضد بوركينا فاسو

