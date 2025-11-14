الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الجزائر وديا اليوم بإستاد القاهرة

منتخب مصر المشارك
يواجه منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم الجمعة، نظيره منتخب الجزائر في اللقاء الودي الذي يجمعهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في إطار استعدادات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

 

موعد ودية مصر والجزائر والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره الجزائري في تمام الرابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة أون تايم سبورت 2 ويعلق عليها محمد الشاذلي.

 

استبعاد السولية وشلبي من معسكر منتخب كأس العرب 

وقرر الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، في وقت سابق، استبعاد كل من عمرو السولية ومصطفى شلبي وأحمد ربيع، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتهما قبل الدخول للمعسكر.

فيما قرر الجهاز الفني، استدعاء الثنائي محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًّا بأحد فنادق القاهرة.

 

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتا الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.

منتخب مصر منتخب مصر المشارك في كأس العرب منتخب الجزائر ستاد القاهرة الدولي كأس العرب موعد ودية مصر والجزائر حلمي طولان عمرو السولية مصطفي شلبي

الجريدة الرسمية