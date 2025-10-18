4 أعراض رئيسية لمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال

توجد مجموعة من الأعراض الواضحة لمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال، وهو النوع الأكثر شيوعا بين الأطفال، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض السكري النوع الأول لدي الأطفال

التبول المتكرر

يلاحظ الأهل أن الطفل يتردد كثيرا على المرحاض للتبول، أو قد يعود الطفل الذي اعتاد الجفاف ليلا إلى التبول في الفراش، أو قد تصبح حفاضات الرضع أثقل من المعتاد. وقد يضطر الطفل للاستيقاظ ليلا للتبول.

العطش الشديد

يشعر الطفل بظمأ شديد لا يمكن إرواؤه بالماء. وقد يطلب الطفل الشرب بمعدل أكبر، وينهي مشروباته بسرعة، أو يلاحظ الأهل بشكل عام زيادة استهلاكه للسوائل.

التعب والإرهاق

يبدو الطفل أكثر تعبا من المعتاد، وتنخفض طاقته، ويقل لعبه، ويصبح أقل نشاطا في ممارسة الرياضة.

النحافة وفقدان الوزن

يلاحظ الأهل أن الطفل يفقد وزنه أو يبدو أنحف من المعتاد.

إضافة إلى الأعراض الأربعة، قد يلاحظ الأهل أيضا إصابة الطفل بمزيد من العدوى على غير المعتاد.

وتظهر هذه الأعراض للسكري من النوع الأول عادة في غضون أيام أو أسابيع، ويجب طلب المساعدة الطبية العاجلة فور ملاحظة أي منها.

أعراض السكري من النوع الثاني

على الرغم من أن النوع الأول هو الأكثر انتشارا بين الأطفال، إلا أنهم قد يصابون أيضا بالسكري من النوع الثاني أو بأنواع أخرى.

تتشابه أعراض السكري من النوع الثاني لدى الأطفال مع أعراض النوع الأول، لكنها قد تكون أقل وضوحا وتتطور ببطء على مدى أسابيع أو أشهر.

عوامل الخطر للسكري من النوع الثاني

أظهرت الأبحاث أن هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، تشمل العرق، والعوامل الوراثية، ونمط الحياة. وعلى عكس السكري من النوع الأول، يمكن الوقاية من النوع الثاني في بعض الحالات.

الإجراء الواجب عند الاشتباه في الإصابة بالسكري

إذا ظهرت على الطفل أي من علامات أو أعراض السكري، يجب التوجه به مباشرة إلى الطبيب وإجراء فحص سكر الدم.

إذا أظهر فحص الوخز بالإصبع السريع والبسيط ارتفاع في نسبة السكر، يقوم طبيب الرعاية الأولية بإحالة الطفل إلى فريق متخصص في مرض السكري أو مستشفى، وسيتم إرسال العينة إلى المختبر لتأكيد التشخيص.

مخاطر التأخر في التشخيص

لا يتم تشخيص عدد كبير من الأطفال والشباب بالسكري من النوع الأول إلا عندما يكونون في حالة الحماض الكيتوني السكري (DKA)، وهي حالة تهدد الحياة وتتطلب رعاية طبية عاجلة.

أما بالنسبة للأطفال المصابين بالسكري من النوع الثاني، فإن التأخر الطويل في التشخيص، أو إصابتهم بمرض مصاحب مثل العدوى، قد يعرضهم لخطر الإصابة بحالة تعرف باسم فرط الأسمولية بفرط سكر الدم (HHS) أو الحماض الكيتوني السكري (DKA).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.