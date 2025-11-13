الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق في واقعة تعدي سيدتين على أسرة الإعلامية ميرام سعيد

الجمعة 14 نوفمبر 2025
 تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة فحص ملابسات واقعة التعدي التي تعرضت لها والدة وشقيقة الإعلامية ميرام سعيد، وذلك في دائرة قسم شرطة السلام.

وبدأت التحقيقات من خلال تشكيل فريق بحث متخصص لجمع التحريات اللازمة وكشف تفاصيل الحادث وضبط الجناة.

وكانت المجني عليهما قد تقدمتا ببلاغ لـ قسم شرطة السلام يفيدان فيه بتعرضهما للتعدي من قبل سيدتين، بالإضافة إلى تحطيم سيارتهما.

وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في حين تتابع التحقيقات لكشف كافة تفاصيل الحادث.

وكانت الإعلامية مرام سعيد، كشفت عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، عن تعرض والدتها وشقيقتها، لاعتداء وتحطيم سيارتهما، على يد سيدتين، في منطقة السلام بالقاهرة.

وقالت سعيد في منشورها الذي أشارت فيه إلى وزارة الداخلية وقسم شرطة السلام أول: " لما اتنين ستات يتعدوا على أختي وماما ويكسروا زجاج العربية".

إصابة مرشحة مجلس النواب سَجى هندي في حادث مروري

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم علي طريق "ميت غمر - القاهرة"

