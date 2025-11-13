مباحث الجيزة تكثف جهودها لكشف ملابسات سرقة جرار زراعي من مزرعة بالشيخ زايد

18 حجم الخط

تواصل قوات مباحث الجيزة جهودها المكثفة لكشف ملابسات واقعة سرقة جرار زراعي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه، تم سرقته أثناء توقفه في إحدى الاستراحات بمزرعة بالقرب من الكيلو 64 بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وبدأ فريق بحث مختص في جمع التحريات والمعلومات حول الحادث، حيث تم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في موقع الواقعة لدراسة التسجيلات وتحديد هوية المتهمين، تمهيدًا لضبطهم والقبض عليهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بسرقة جرار زراعي بـ 2 مليون جنيه من داخل مزرعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، التابع لقسم ثانٍ الشيخ زايد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

