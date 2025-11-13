إصابة مرشحة مجلس النواب سَجى هندي في حادث مروري

18 حجم الخط

تعرضت المرشحة لعضوية مجلس النواب 2025، الدكتورة سَجى عمرو حسين هندي، عن القائمة الوطنية في محافظة الوادي الجديد، لـ حادث مروري أثناء سيرها بسيارتها من طراز "رنج روفر" على أحد الطرق.

تم نقل الدكتورة سَجى إلى المستشفى بعد تعرضها لحادث مروري أثناء سيرها بسيارتها من طراز "رنج روفر" على أحد الطرق، حيث قامت الخدمات المرورية بسرعة سحب السيارة ورفع آثار الحادث.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحالة الصحية للدكتورة سَجى المرشحة لعضوية مجلس النواب 2025 مستقرة حاليًا.

في الوقت نفسه، يواصل رجال المباحث العامة جمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الحادث وتحديد الأسباب وراء وقوعه.

