الخميس 13 نوفمبر 2025
حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم علي طريق "ميت غمر - القاهرة"

تصادم دراجة نارية،
تصادم دراجة نارية، فيتو
لقي أربعيني مصرعه وأصيب شاب في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة علي طريق ميت غمر القاهرة أمام المعصرة.

مصرع أربعيني. إصابة شاب في حادث علي طريق ميت غمر القاهرة 

 

 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتو سيكل بآخر في سيارة علي طريق ميت غمر القاهرة.

 

علي الفور انتقل إلي موقع الحادث قوة أمنية وسيارتا إسعاف، وتبين مصرع شخص وإصابة آخر جرى نقلهما لمستشفي ميت غمر.

وكشف مصدر طبي عن إصابة  السيد محمد إبراهيم الحنفى 17 سنة ميت غمر بكدمات متفرقة بالجسم 
 

كما لقي خالد جمال محمد على 42 سنة ميت غمر، مصرعه، وتم نقله جثة هامدة لمستشفي  ميت غمر المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية في الدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حادث تصادم موتوسيكل شرطة النجدة مستشفي ميت غمر المركزي

