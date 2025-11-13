الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق في سيارة ملاكي بكورنيش المعادي والحماية المدنية تتمكن من إخماده دون إصابات

 تمكنت الخدمات المرورية بالقاهرة من رفع آثار حادث حريق نشب في سيارة ملاكي على طريق كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة المعادي، حيث قامت بسحب السيارة وتنظيم حركة المرور بعد أن نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة حول اندلاع حريق في سيارة ملاكي على كورنيش المعادي. 

وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة للحيلولة دون امتداد النيران، وتم إخماد الحريق بشكل كامل.

تواصل أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة جهودها في جمع المعلومات والتخريات لكشف ملابسات الحادث. 

كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

مصرع سوداني وإصابة 3 آخرين في حريق شقة بالمعادي

السيطرة على حريق بمخازن المساعدات الإغاثية للهلال الأحمر في العريش

