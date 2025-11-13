الرياضة تحيل ملف أزمة كشافات الملاعب للجهات الرقابية

18 حجم الخط

أحالت وزارة الشباب والرياضة، ملف أزمة كشافات الملاعب في مراكز الشباب إلى الجهات الرقابية المختصة، بعد شكاوى من وجود مخالفات متعلقة بالمواصفات والتكلفة.

وأوضحت الملفات الرسمية للوزارة أن كشافات الاستادات عالية التكلفة، ولا يمكن تركيبها في ملاعب مراكز الشباب، فتم الاستعاضة عنها بكشافات مخصصة للواجهات والحدائق من إنتاج إحدى الشركات المصرية.

مقايسة تركيب كشافات ملاعب مراكز الشباب

تضمنت الملفات أيضًا المقايسة الرسمية للتركيب وصورة للكشافات مختومة بختم الشركة، كدليل على مطابقة المواصفات المستخدمة في هذه المراكز.

أشرف صبحي يناقش مع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية مشروع إنشاء مقر جديد

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ووكلاء الوزارة المعنيين، وذلك لمناقشة مشروع إنشاء مقر اللجنة البارالمبية المصرية الجديد وآليات تمويله ذاتيًا.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة اللجنة تفاصيل المشروع المقترح، والذي يستهدف إنشاء مقر متكامل يضم المكاتب الإدارية، ومرافق خدمية وفنية تتناسب مع متطلبات اللجنة البارالمبية والاتحادات التابعة لها، بما يواكب التطور الذي تشهده البنية التحتية للرياضة المصرية.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على المشروع المقدم، مشيدًا برؤية اللجنة في العمل نحو تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية، ومؤكدًا دعمه الكامل للمشروع، وتوجيهه بسرعة استكمال الدراسات الفنية والمالية والقانونية الخاصة به، تمهيدًا لبدء خطوات التنفيذ الفعلية، وتوفير سبل التمويل الذاتي وفقًا لأفضل الآليات الممكنة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الرياضة البارالمبية ضمن استراتيجيتها الشاملة لتطوير المنظومة الرياضية، مشيرًا إلى أن إنشاء مقر دائم للجنة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز قدراتها الإدارية والفنية، ودعم خطط إعداد أبطال قادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات الدولية.

من جانبهم، قدّم رئيس وأعضاء اللجنة البارالمبية المصرية الشكر والتقدير لمعالي الوزير والسادة وكلاء الوزارة على ما أبدوه من تفهم كامل واستعداد للتعاون في استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع، مؤكدين أن هذا الدعم يعكس حرص الدولة المصرية على توفير بيئة مؤسسية متكاملة للرياضة البارالمبية، ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتمكينهم في مختلف المجالات.

ويأتي مشروع إنشاء مقر اللجنة البارالمبية المصرية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، وتوفير بيئة داعمة تتيح لهم ممارسة أدوارهم الوطنية والرياضية بكفاءة، بما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في دعم وتكريم أبطالها من أصحاب القدرات الاستثنائية.

