أشرف صبحي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والبوسنة في مجال الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودوبرافكا بوشنياك، وزيرة الشئون المدنية بمجلس وزراء البوسنة والهرسك، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والبوسنة في مجال الشباب، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مختلف الدول الصديقة، وتبادل الخبرات في مجالات العمل الشبابي، والتأكيد على الدور الحيوي للشباب في التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

حضر مراسم التوقيع من الجانب المصري كل من اللواء إيهاب البشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل الفار، مساعد أول الوزير لشئون قطاع الشباب والعلاقات الحكومية، ومصطفى مجدي، مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية والمعلومات، وسامي عمار ممثل عن الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

كما حضر من الجانب البوسني دوبرافكا بوشنياك، وزيرة الشئون المدنية بمجلس وزراء البوسنة والهرسك، ودافور بوشنياك، رئيس ديوان الوزيرة، ويوريتشا أرابوفيتش، مساعد الوزيرة للقطاع الصحي، وعدنان حوشيتش، مساعد الوزيرة للقطاع التعليمي.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ترجمةً للعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والبوسنة والهرسك، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع مجالات التعاون مع مختلف الدول في قضايا الشباب من خلال تبادل البرامج والزيارات والخبرات، بما يسهم في بناء قدرات الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المجتمعية.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالشباب، وتعمل على تمكينهم وتأهيلهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون الدولي يُعزز من تبادل الثقافات ونقل التجارب الناجحة في إدارة العمل الشبابي.

من جانبها، أعربت دوبرافكا بوشنياك عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع مصر، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز أواصر التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، خاصةً في قطاع الشباب، الذي يمثل أحد أهم ركائز التنمية في كلا البلدين.

واختُتم اللقاء بالتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم، التي تهدف إلى تنفيذ برامج مشتركة في مجالات التبادل الشبابي، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في السياسات الشبابية، بما يرسخ التعاون المصري –البوسني في هذا المجال الحيوي.

أشرف صبحي يشهد مؤتمر الإعلان عن استضافة المؤتمر الدولي للحد من الغرق

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مصر المؤتمر الدولي للحد من الغرق والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 18 الى 24 نوفمبر الحالي.

يهدف المؤتمر إلى جعل قضية الغرق أولوية على جدول أعمال الصحة العامة العالمية، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي وتبادل الخبرات الدولية ودعم السياسات والبحوث الرامية إلى الحد من وفيات الغرق. كما يعمل على تطوير استراتيجيات وطنية للوقاية من الغرق، ودمج تعليم السباحة والسلامة المائية في المناهج الدراسية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني لمواجهة المخاطر المائية والكوارث المرتبطة بها. وكذلك إطلاق الاستراتيجية العالمية للوقاية من الغرق، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية وبناء التزام مشترك لإنقاذ الأرواح وتحقيق عالم أكثر أمانًا في المياه.

أعرب دكتور اشرف صبحي عن سعادته بنشاط الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي وفوزه باستضافة هذا المؤتمر العالمي بعد منافسة مع العديد من الدول الكبرى، واستضافة هذا المؤتمر تنضم لاستضافة مصر للاحداث الرياضية والترويج للدولة المصرية.

واكد وزير الرياضة أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تأتي ترجمةً حقيقية لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم قضايا التنمية المستدامة، والحفاظ على الأرواح، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الغرق.

وأشار “صبحي” إلى أن تنظيم المؤتمر في مدينة شرم الشيخ يعكس مكانة مصر الرائدة في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرتها التنظيمية والبشرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والاتحادات الرياضية لرفع كفاءة المنقذين وتوسيع برامج التوعية بالأمان المائي داخل مراكز الشباب والأندية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة لتوحيد الجهود الدولية وبناء التزامات مشتركة للحد من الغرق، مشددًا على أن مصر تسعى من خلال استضافته إلى إطلاق رسالة إنسانية للعالم تدعو إلى التضامن، والعمل الجماعي من أجل تحقيق بيئة مائية آمنة للجميع.

واختتم صبحي حديثه بأن وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ في تنفيذ مبادرة "مصر بلا غرقى" وهو مشروع ومبادرة رئاسية مستمرة مطالبا باستمرارها وتطويرها لتكون بشكل اكبر خلال طوال العام.

