الداخلية تداهم بؤرا إجرامية وتضبط 723 كيلو مخدرات

الداخلية تضبط عناصر
الداخلية تضبط عناصر بؤر إجرامية تتاجر بالمخدرات والأسلحة
واصلت أجهزة  وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة داخل بؤر بعدة محافظات بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة سبق الحكم عليهما بالسجن فى قضايا «مخدرات – سلاح نارى – سرقة» بنطاق محافظة الشرقية، وضبط باقى عناصر التشكيل الإجرامى.

وبحوزتهم تم ضبط نحو 723 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، شابو، بودرة حشيش صناعى، أفيون، هيروين)، وأكثر من 65 ألف قرص مخدر، و119 قطعة سلاح نارى متنوعة (33 بندقية آلية، 58 بندقية خرطوش، 25 فرد خرطوش، 3 طبنجات)، إلى جانب كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 95 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

