الداخلية تداهم بؤرا إجرامية وتضبط 723 كيلو مخدرات

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة داخل بؤر بعدة محافظات بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة سبق الحكم عليهما بالسجن فى قضايا «مخدرات – سلاح نارى – سرقة» بنطاق محافظة الشرقية، وضبط باقى عناصر التشكيل الإجرامى.

وبحوزتهم تم ضبط نحو 723 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، شابو، بودرة حشيش صناعى، أفيون، هيروين)، وأكثر من 65 ألف قرص مخدر، و119 قطعة سلاح نارى متنوعة (33 بندقية آلية، 58 بندقية خرطوش، 25 فرد خرطوش، 3 طبنجات)، إلى جانب كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 95 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.