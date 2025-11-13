الخميس 13 نوفمبر 2025
أخبار مصر

تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة “13” سفينة وتم تداول (14000) طن بضائع و(667) شاحنة و(85) سيارة.

معدل تداول الحاويات 

حيث شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(218) شاحنة و(66) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(449) شاحنة و(19) سيارة.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة الحرية بينما تغادر السفينتين PRIDGE وامل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Poseidon Express وامل وغادرت السفينتين Alcudia Express  والحرية.

شهد ميناء نويبع تداول (1100) طن بضائع و(208) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهى أور، سينا، الحسين، آيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها. 

الجريدة الرسمية