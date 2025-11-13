تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

18 حجم الخط

تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات مقتل مهندس شاب يبلغ من العمر 35 عاما، يعمل في مجال الكيمياء النووية، بعدما أطلق عليه مجهول النار في منطقة كرموز فجر اليوم، مما أسفر عن مقتله في الحال.

بحسب التحريات الأولية، فإن المجني عليه كان يسير بمفرده في شارع جانبي بالقرب من منطقتي “بشاير الخير” والموقف الجديد بحي كرموز، عندما باغته شخص مجهول مسلح، وأسقطه أرضا قبل أن يطلق عليه وابلًا من الرصاص.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الجاني أفرغ خزنته بالكامل في جسد الضحية، حيث أصيب المهندس بأكثر من 10 طلقات نارية متفرقة أدت إلى وفاته في موقع الحادث قبل وصول أي محاولات إسعاف.

وعقب تنفيذ الجريمة، استقل الجاني سيارة من نوع “لادا” كانت متوقفة بالقرب من المكان، وفر هاربا بسرعة، فيما حاول بعض المارة اعتراضه دون جدوى.

وأكد شهود العيان أن القاتل لم يخف ملامحه، وظل واقفا لعدة دقائق قبل ارتكاب الجريمة، وكأنه ينتظر الضحية بشكل متعمد.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والنيابة العامة إلى موقع الحادث، وبدأت في رفع الأدلة والبصمات وفوارغ الطلقات من مسرح الجريمة.

كما تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لتحديد عدد الطلقات والدوافع المحتملة وراء الواقعة.

وتقوم فرق البحث الجنائي حاليا بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، وسماع أقوال الشهود، في محاولة لتتبع خط سير الجاني وتحديد هويته.

