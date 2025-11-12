الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكة الحديد تسيّر الرحلة الثانية والثلاثين ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السودانيون
السودانيون
18 حجم الخط
ads

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، عن تشغيل رحلة جديدة لنقل الأشقاء السودانيين، وذلك في إطار عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والسوداني. 

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025 من محطة مصر برمسيس الرحلة الثانية والثلاثين من القطارات  المخصصة لنقل الأشقاء السودانيين العائدين لوطنهم. 

وتأتي الرحلة ضمن مشروع “العودة الطوعية” والذين وصل عددهم إلى 30.432 راكبًا، عبر قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساء اليوم، على أن يعود في اليوم التالي الساعة 11:30 صباحًا لخدمة الركاب في رحلات العودة المنتظمة.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة للأشقاء السودانيين حتى وصولهم إلى وجهاتهم المقررة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقديم الدعم كافة أوجه الدعم والمساعدة  للأشقاء السودانيين بما يعكس حرص مصر الدائم على دعم ومساندة الشعب السوداني الشقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للسكك

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تعرف على قيمة رسوم التحويلات الدولية في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكمثرى في المنام وعلاقتها بالبركة فى المال وكثرة الرزق

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

من الكبائر، الأوقاف تحذر من خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية