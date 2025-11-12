السكة الحديد تسيّر الرحلة الثانية والثلاثين ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، عن تشغيل رحلة جديدة لنقل الأشقاء السودانيين، وذلك في إطار عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والسوداني.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025 من محطة مصر برمسيس الرحلة الثانية والثلاثين من القطارات المخصصة لنقل الأشقاء السودانيين العائدين لوطنهم.

وتأتي الرحلة ضمن مشروع “العودة الطوعية” والذين وصل عددهم إلى 30.432 راكبًا، عبر قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساء اليوم، على أن يعود في اليوم التالي الساعة 11:30 صباحًا لخدمة الركاب في رحلات العودة المنتظمة.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة للأشقاء السودانيين حتى وصولهم إلى وجهاتهم المقررة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقديم الدعم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأشقاء السودانيين بما يعكس حرص مصر الدائم على دعم ومساندة الشعب السوداني الشقيق.

