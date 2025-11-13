الخميس 13 نوفمبر 2025
أخبار مصر

اليوم، تعديل موعد تشغيل الأتوبيسات المتجهة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

أعلنت وزارة النقل موعد تشغيل أتوبيسات العاصمة المتجهة من محطة القطار الخفيف «LRT» بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى الحي الحكومي «خطوط C1-C2» اعتبارًا من الساعة 6:45 صباحًا اليوم الخميس الموافق 13 من شهر نوفمبر 2025.

وأكدت الوزارة، أنه يجب مراعاة انتظار هذه الأتوبيسات في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة قبل توقيت وصول أول قطار والمقرر له الساعة 6:45 بوقت كافٍ.


وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على راحة المواطنين من قاطني العاصمة الجديدة والعاملين بها والمترددين عليها.
 

الجريدة الرسمية