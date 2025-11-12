الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أخبار مصر

تداول 10 ألف طن و620 شاحنة بضائع في موانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (11) سفينة وتم تداول (10000) طن بضائع و(620) شاحنة و(73) سيارة.

معدل تداول الحاويات 

شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(272) شاحنة و(53) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(348) شاحنة و(20) سيارة.
يستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة أمل، بينما تغادر السفينتين Alcudia Express والحرية، فيما غادرت الميناء بالأمس العبارة أمل. 

شهد ميناء نويبع تداول (1400) طن بضائع و(230) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهى بابل، سينا، الحسين، ايلة. 

ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة BLUE GOLD.
سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1225 راكبا. 
 

