الفريق كامل الوزير: النقل والصناعة جناحان أساسيان في بناء الجمهورية الجديدة

توجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بخالص الشكر والتقدير للمشاركين والمساهمين في فعاليات الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة، الذي اختتمت أعماله اليوم.

وأكد الوزير أن المؤتمر، الذي انعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، قد حقق نجاحًا كبيرًا في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالنقل والصناعة واللوجستيات، فضلًا عن طرح أحدث الابتكارات والتقنيات في هذه المجالات الحيوية.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يعد خطوة هامة نحو تعزيز رؤية الدولة لبناء بنية تحتية متطورة، تتماشى مع متطلبات المستقبل، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما لفت إلى أن نجاح المؤتمر يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير قطاع النقل والصناعة كجزء أساسي من بناء الجمهورية الجديدة.

وشدد الوزير على أهمية استمرار العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق التقدم المنشود في هذه القطاعات الحيوية التي تمثل دعمًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

وأشار الوزير إلى أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تحقيقًا عمليًا لرسالة واضحة مفادها أن قطاعي الصناعة والنقل ليسا كيانين منفصلين، بل هما "جناحان متكاملان لبناء الجمهورية الجديدة".

وشدد على أن العالم بأسره شهد كيف تعيد مصر صياغة دورها الاستراتيجي، لتصبح مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى كونها مركزًا صناعيًا إقليميًا.

كما أكد الفريق الوزير على الترابط الأساسي بين القطاعين، موضحًا أن وسائل النقل لا تُزرع بل " تصنع ".

وأشار إلى استحالة قيام الصناعة دون منظومة نقل متكاملة لنقل المواد الخام والمواد الأولية (سواء القادمة من الموانئ أو المحاجر أو المناطق الزراعية) إلى المصانع، وكذلك لنقل المنتجات النهائية بعد التصنيع إلى مراكز الاستهلاك أو موانئ التصدير.

ولفت إلى أهمية الموانئ الجافة والرطبة في إتمام عملية التصدير والتخزين بكفاءة.

وخص الوزير بالشكر حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك وزراء النقل والصناعة من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، مشيرًا بالذكر إلى مشاركة المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والأردن، واليمن، وتركيا، واليونان، وجنوب أفريقيا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا.

كما توجه بالشكر لرؤساء ومديري كبرى الشركات العالمية إلى جانب الشركات المصرية، الذين وصفهم بشركاء النجاح.

