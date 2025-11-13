الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفاندوفسكي على بعد خطوة من الدوري السعودي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن السعودية تستعد لفتح ملف المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مرة أخرى، وذلك عبر محاولات متجددة لإقناعه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

ليفاندوفسكي إلى السعودية 

وتأتي هذه التطورات رغم أن ليفاندوفسكي سبق ورفض عرضًا ضخمًا يتجاوز 100 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويفكر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجدية في الاعتزال إذا لم يتمكن من الاستمرار مع برشلونة الموسم المقبل، في وقت يؤكد فيه المقربون منه أن فكرة الانتقال إلى أي نادٍ آخر خارج أوروبا لم تعد جذابة بالنسبة له.

 

وتشير التقارير الواردة من مصادر إسبانية (MD) إلى أن العروض المقبلة قد لا تقتصر على نادٍ واحد. فمن المتوقع أن يعود قطبا الرياض، الهلال والنصر، إلى ساحة المنافسة بعرضين جديدين لضم الهداف البولندي.

ورغم تمسك اللاعب السابق بالبقاء في أوروبا، إلا أن المصادر ذاتها تؤكد أنه لا يمكن استبعاد عودة الأندية السعودية بعرض مالي ضخم يصعب رفضه، خاصةً في ظل سعي المملكة لضم المزيد من الأسماء العالمية الكبيرة لتعزيز قوة دوريها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البولندي روبرت ليفاندوفسكي دوري روشن السعودي للمحترفين دية روبرت ليفاندوفسكي

مواد متعلقة

تشكيل نيجيريا المتوقع أمام الجابون في تصفيات الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال

خلال مباريات نوفمبر، 14 منتخبا يستعدون لحسم بطاقة العبور لكأس العالم

تعرف على نظام مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم

قبل كأس العرب، منتخب مصر ضحية غياب التنسيق

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

خدمات

المزيد

الريال القطري يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

تعرف على سعر الإسترليني أمام الجنيه في 5 بنوك مصرية

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية