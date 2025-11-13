ليفاندوفسكي على بعد خطوة من الدوري السعودي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن السعودية تستعد لفتح ملف المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مرة أخرى، وذلك عبر محاولات متجددة لإقناعه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

ليفاندوفسكي إلى السعودية

وتأتي هذه التطورات رغم أن ليفاندوفسكي سبق ورفض عرضًا ضخمًا يتجاوز 100 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويفكر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجدية في الاعتزال إذا لم يتمكن من الاستمرار مع برشلونة الموسم المقبل، في وقت يؤكد فيه المقربون منه أن فكرة الانتقال إلى أي نادٍ آخر خارج أوروبا لم تعد جذابة بالنسبة له.

وتشير التقارير الواردة من مصادر إسبانية (MD) إلى أن العروض المقبلة قد لا تقتصر على نادٍ واحد. فمن المتوقع أن يعود قطبا الرياض، الهلال والنصر، إلى ساحة المنافسة بعرضين جديدين لضم الهداف البولندي.

ورغم تمسك اللاعب السابق بالبقاء في أوروبا، إلا أن المصادر ذاتها تؤكد أنه لا يمكن استبعاد عودة الأندية السعودية بعرض مالي ضخم يصعب رفضه، خاصةً في ظل سعي المملكة لضم المزيد من الأسماء العالمية الكبيرة لتعزيز قوة دوريها.

