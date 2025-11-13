رئيس جامعة المنصورة يؤكد أهمية التحول نحو "جامعة منتجة"

18 حجم الخط

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بورقة بحثية رئيسية ضمن فعاليات الملتقى الثالث لتوأمة الجامعات العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع جامعة صحار بسلطنة عُمان، تحت شعار «الجامعة المنتجة»، خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر 2025.

استعراض التجربة الرائدة لجامعة المنصورة

وتناولت الورقة عرضًا تفصيليًّا لمحاور التحول نحو الجامعة المنتجة، مع استعراض التجربة الرائدة لجامعة المنصورة، بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي العربية، وبناء نموذج عربي للجامعات المنتجة يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي وتحقيق رؤى التنمية الوطنية في الدول العربية.

وحضر فعاليات اليوم الثاني الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عُمان، والدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتور حمدان بن سليمان الفزاري، رئيس جامعة صحار، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات وممثلي المنظمات والهيئات العربية والإقليمية المعنية بالبحث العلمي والتنمية المستدامة.

مقومات رسّخت مكانة جامعة المنصورة

وخلال عرضه، سلّط الدكتور شريف خاطر الضوء على المقومات التي رسّخت مكانة جامعة المنصورة كأحد أبرز صروح التعليم العالي في مصر والعالم العربي، مستعرضًا ما تمتلكه من طاقات بشرية، ومقومات بحثية وطبية ومجتمعية متقدمة، فضلًا عن بنيتها التحتية المتميزة وإمكاناتها اللوجستية.

وأكَّد أن الجامعة تُعَدّ أول جامعة حكومية مصرية تحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فضلًا عن تقدمها المستمر في التصنيفات العالمية والمحلية، بما يعكس تميّزها المؤسسي وريادتها الأكاديمية.

الجامعة حصلت على المركز الأول في التحول الرقمي

وأوضح أن الجامعة حصلت على المركز الأول في التحول الرقمي على مستوى الجامعات المصرية، وفازت بجائزة كونفوشيوس الدولية لمحو الأمية لعام 2024، كما أطلقت منصة رقمية عالمية للمعرفة والبحث العلمي.

ونجح مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إضافةً إلى تصدّر الجامعة للجامعات المصرية في مجالات الابتكار والحوكمة بتصنيف التايمز لعام 2025، ووجودها ضمن أفضل أربع جامعات عربية في تصنيف QS للاستدامة لعام 2024.

وأشار إلى أن التحول نحو الجامعة المنتجة يمثل استثمارًا في المستقبل وبوابة حقيقية لتكامل التعليم مع الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الجامعة تعمل على تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق التجاري، من خلال دعم حاضنات الأعمال، وتبنّي التمويل الذكي والمستدام، وإنشاء صندوق استثمار جامعي للمخاطر لتمويل الشركات الناشئة الناتجة عن الأبحاث الجامعية، مع تنويع مصادر رأس المال بين التمويل الحكومي والقطاع الخاص ورجال الأعمال.

كما تناولت الورقة عرضًا تفصيليًّا لمحاور التحول نحو الجامعة المنتجة في جامعة المنصورة، حيث أبرز الدكتور شريف خاطر جهود الجامعة في تعزيز الشراكة مع الصناعة والمجتمع عبر دعم المشاريع البحثية التطبيقية وتمويل المبادرات ذات القيمة الاقتصادية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الوطنية لإنتاج اختبارات ولقاحات محلية تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

واستعرض أبرز مشروعات الجامعة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، ومن بينها تدشين مشروع (I-Water) بالتعاون مع جامعة كولن الألمانية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر، وإنشاء شركة «انطلاق» كأول نموذج لتحويل الوحدات ذات الطابع الخاص إلى شركات منتجة، وكذلك شركة «بيت المنصورة للاستشارات الهندسية»، فضلًا عن إطلاق منصة «Knowture» الرقمية التي تقدم برامج دراسات عليا وتدريبًا متطورًا عبر الإنترنت، بما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية منتجة ومبتكرة.

واختتم الدكتور شريف خاطر عرضه بعدد من المقترحات العملية لتعزيز التحول العربي نحو الجامعات المنتجة، من أبرزها: تأسيس شبكة عربية للتوأمة التكنولوجية والتمويل المشترك، وإنشاء معيار عربي موحد لتقييم جاهزية التسويق لبراءات الاختراع، وتخصيص نسبة من ميزانية البحث العلمي كرأس مال مخاطر لمشروعات الباحثين والطلاب، وإطلاق منصة إلكترونية عربية مشتركة لعرض براءات الاختراع والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.

وشهد اليوم الثاني انعقاد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة التي ناقشت آليات تحويل الجامعات إلى مؤسسات إنتاجية قادرة على الإسهام في الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، من خلال استثمار مخرجات البحث العلمي وتطوير الشراكات مع القطاع الصناعي.

كما تناولت الجلسات أوراق عمل مقدَّمة من عدد من الدول العربية والأجنبية، تضمنت نماذج تطبيقية للجامعات المنتجة واستراتيجيات الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي، إلى جانب مناقشة التحديات الراهنة وآليات بناء نموذج عربي متكامل للجامعة المنتجة.

واختُتمت أعمال الملتقى بجلسة ختامية تناولت أبرز التوصيات والمقترحات المستقبلية لتعزيز التكامل بين الجامعات العربية وتفعيل التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة.

