الثلاثاء 03 يونيو 2025
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بيئة الشرقية تشكل لجان تنسيقية لمواجهة الذبح العشوائي ومخلفات الأضاحي

محافظ الشرقية، فيتو
محافظ الشرقية، فيتو

 أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تشكيل لجان تنسيقية مشتركة بين جهاز شئون البيئة ومديرتى الطب البيطرى والصحة بالشرقية لمتابعة السلوكيات المجتمعية الخاطئة في ذبح الأضاحى أثناء عيد الأضحى المبارك 2025، والتي تشمل الاستعداد والجاهزية للتصدى للأحداث الصحية واستكمالًا لجهود تنفيذ الحملة التوعوية

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وذلك  لتصحيح السلوكيات المجتمعية الخاطئة أثناء عيد الأضحى المبارك من قيام القائمين بذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية وكذلك إلقاء مخلفات الذبح بالشوارع وعلى شبكات الصرف مما يضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما أوضح مدير مديرية الطب البيطري تم تكليف الأطباء بتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المواطنين بأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية على مدار أيام عيد الأضحى طوال اليوم مجانًا ومتابعة جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحي والمواطنين وتم توزيع المطهرات والمنظفات اللازمة للحفاظ على نظافة المجازر طوال أيام العيد مع كثافة اعداد المذبوحات.  

وهذا بالإضافة للاستعداد المجازر  بتوفير طاقم طبى متميز للكشف عن الأضاحي قبل الذبح وبعد الذبح للكشف عن اللحوم ومدى مطبقاتها للمواصفات الصحية وخلوها من الأمراض وايضًا توعية المواطنين بكيفية المحافظة على اللحوم وطرق الحفظ السليمة للحفاظ على صحة المواطنين. 

الدكتور مجدى الحصرى 

وكذلك قام الدكتور مجدى الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية بتشكيل لجان  متابعة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى والقاءها بالأماكن المخصصة لذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، علمًا بأنه سيتم المرور الدورى بالمراكز والاحياء داخل محافظة الشرقية

وذلك  للتفتيش اللازم لمتابعة إجراءات الذبح الآمن خلال عيد الأضحى المبارك 2025 ومن يخالف ذلك ويلقى بمخلفات الذبح بالشوارع والطرق العامة وعدم التخلص الآمن منها يعرضه للغرامة والحبس طبقًا للقانون المادة ٥٦، ٥٧ من قانون تنظيم المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠م.

 

وبدوره أكد المهندس  حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة إنهاء الاستعدادات اللازمة لإستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية 

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التصدى للذبح بالشوارع 

مُشددًا على ضرورة اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفتح المجازر بالمجان لإستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم والتصدي لمحاولات الذبح بالشوارع.

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اللواء دكتور ابراهيم متولى مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية لجان تنشيقية مشتركة جهاز شؤون البيئة مديرية الصحه

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