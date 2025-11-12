أزمة قوية تضرب صفوف نيجيريا قبل مباريات ملحق كأس العالم

18 حجم الخط

تعيش بعثة المنتخب النيجيري حالة من التوتر قبل مواجهة الجابون في ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بسبب خلافات حادة بين اللاعبين والاتحاد المحلي لكرة القدم حول قيمة المكافآت المالية.

أزمة منتخب نيجيريا

وطالب لاعبو “النسور الخضراء” بالحصول على 30 ألف دولار عن كل فوز خلال مشوار الملحق، في حين عرض الاتحاد 10 آلاف دولار فقط لكل انتصار، إلى جانب 30 ألف دولار عن كل هدف يُسجَّل في شباك الجابون، و50 ألف دولار عن كل هدف في المباراة النهائية للتصفيات.

ورفض اللاعبون العرض المقدم من الاتحاد، مشيرين إلى أن منتخبات إفريقية أخرى تلقت مكافآت أكبر خلال مشاركاتها القارية والعالمية، وهو ما اعتبروه “تمييزًا غير مقبول”.

وتأتي هذه الأزمة في وقت حرج بالنسبة لنيجيريا التي تسعى للعودة إلى المونديال بعد غيابها عن نسخة 2022، وسط مخاوف من تأثير الخلاف المالي على تركيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الجابون.

