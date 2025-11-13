وزيرة التضامن: تعاون مع البنك الدولي لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية

18 حجم الخط

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها.

جاء ذلك بحضور رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، ومدير برنامج «تكافل وكرامة»، أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، خاصة في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، مشيدة بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الحماية الاجتماعية وفريق العمل في القاهرة وواشنطن.

توثيق التجربة المصرية

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التطوير والتحديث المستمر الذي تشهده قواعد البيانات الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة"، مشددة كذلك على ضرورة الحفاظ على الطابع الديناميكي أو الحيوي لبرنامج "تكافل وكرامة".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي ضرورة العمل على توثيق التجربة المصرية بدقة واحترافية ليتم عرضها في المحافل الدولية، كما يمكن إعداد دراسة تتطور لاحقا إلى كتاب يمكن أن يتم تدريسه في الجامعات والاستفادة من الدروس المستفادة.

ومن جانبه أبدى فريق البنك الدولي تقديره للتعاون البناء والمثمر طوال الفترة الماضية والتجربة الفريدة في الحماية الاجتماعية المتمثلة في برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي مر على انطلاقه 10 أعوام، معربين عن تطلعهم لمزيد من العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي خاصة في برامج التمكين الاقتصادي التي تسهم في تحول الأسر والانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج.

