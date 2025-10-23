الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي كبير موظفي المنظمة الدولية للهجرة

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ads

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كبير موظفي المنظمة الدولية للهجرة محمد عبدكير، والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمة الدولية للهجرة في مختلف ملفات الهجرة خاصة ملف العودة وإعادة الإدماج للمهاجرين، فضلا عن تنسيق التعاون مع الهلال الأحمر المصري بشأن إدخال مساعدات إغاثية وإنسانية لقطاع غزة، وكذلك تعزيز التعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية كمظلة لمؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال الهجرة في مصر.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بكبير موظفي المنظمة الدولية للهجرة والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمصر، مؤكدة أن الهلال الأحمر المصري يعد الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة، وتعمل تلك الآلية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الهلال الأحمر المصري قدم نموذجا ناجحا وفعالا على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن قوافل المساعدات استمرت في العبور إلى القطاع بشكل يومي ومنتظم متحدية كل العقبات والتحديات واتخذت الدولة المصرية خطوات عملية وملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية، معتبرة تلك التجربة إنجازا.

من جانبه أعرب محمد عبدكير كبير موظفي المنظمة الدولية للهجرة، عن تقديره الشديد للشعب المصري والقيادة المصرية على الجهود التي بذلتها  الدولة المصرية للتوصل لاتفاق السلام ووقف إطلاق النار، موجها شكر خاص لوزيرة التضامن الاجتماعي على قيادتها وجهودها المستمرة. 

وأكد أن مصر تؤدي دورًا إقليميًا محوريًا في دعم الفلسطينيين والسودانيين المتضررين من الأزمات الإنسانية، مشيرا إلى أنهم سيبذلون قصارى الجهود للمساعدة في تمرير المساعدات عبر مصر، فضلا  عن سعي المنظمة إلى إعداد إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) مشتركة مع الجانب المصري لضمان أن يتم كل شيء في إطار قانوني واضح ومنظم.

وأوضح كبير موظفي المنظمة الدولية للهجرة أن المنظمة تهدف إلى زيادة قدرتها التشغيلية وتعزيز التعاون مع السلطات المصرية لتسريع حركة المساعدات، مشيدا بالتنسيق المصري الدولي، مبديا استعداد المنظمة للعمل بشكل وثيق مع الوزارة والهلال الأحمر المصري وسيتم التركيز على تحديد الأولويات واحتياجات المراحل القادمة لضمان الاستجابة السريعة والمستدامة، ومواصلة تقديم المساعدة والدعم الفني لمصر وشركائها لضمان وصول  المساعدات بسرعة وكفاءة. 

شهد اللقاء حضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المؤسسات الاهلية العاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بحدائق العاصمة

افتتاح أول قسم حجز إلزامي لعلاج مرضى الإدمان في إمبابة

مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 114 ألف متعاطي مجانًا

جبران: مصر تعمل على بناء سوق عمل عصري ومتوازن

إطلاق أول ليسانس لمكافحة الإدمان بالشراكة بين الصندوق القومي وجامعة بنها

بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين، وزارة العمل تواصل دعمها وتمكينها لذوي الإعاقة البصرية

مايا مرسي: إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" يؤكد حرص الرئيس على ضمان حقوق ذوي الإعاقة

حضور وزاري لافت في بطولة كأس مصر للكاديت للسلاح

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

وزير الخارجية الأمريكي: موافقة الكنيست على قرار ضم الضفة الغربية تهدد اتفاق غزة

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

أول تحرك من جماهير ليفربول تجاه محمد صلاح بعد حذف صورته بقميص الريدز (صور)

حل الدولتين وإعادة إعمار غزة ورفض التهجير، فلسطين تتصدر القمة المصرية الأوروبية

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية