وزيرة التضامن تشهد احتفالية “الأب القدوة” وتكرم شخصيات ملهمة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية "الأب القدوة" وذلك لتكريم الآباء الملهمين الذين يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء ودعم الأسرة.

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الشخصيات الملهمة خلال الاحتفالية التي كان ومازال لها تأثير كبير وفعال على المجتمع، حيث كرمت كل من المهندس حسام القباني عضو مجلس إدارة جمعية الأورمان والرئيس الشرفي لها لما عرف بمجهوده الكبير في العمل الخيري والتنموي، والمهندس نيازي سلام رئيس مجلس إدارة ومؤسس رئيسي لبنك الطعام المصري، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مساجد، والفنان الكبير محمد ثروت.

كما تم تكريم أسرة الراحل كمال الشريف الذي أطلق عليه العاملون في وزارة التضامن الاجتماعي رجل الوزارة الأول خلال فترة عمله، وأحمد حمدي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لما يتسم به من إخلاص وتفاني في العمل، كما تم تكريم أسرة الراحل خالد عبد العال سائق شاحنة الوقود الذي أطلق عليه لقب "شهيد الشهامة"، كما تم تكريم مؤسسة العربي لتنمية المجتمع كنموذج رائد للمسئولية المجتمعية المتكاملة.

أما فيما يتعلق بمبادرة الأب القدوة لعام 2025، والتي أطلقت تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، فقد جاءت الأسماء المكرمة كالتالي: "فئة أب قدوة طبيعي" كل من "أحمد جاد من محافظة أسوان، صابر سعيد من محافظة أسيوط، السيد عبد الرحمن من محافظة الدقهلية، على نظير من محافظة الوادي الجديد، والكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ من من محافظة القاهرة"، ولكل منهم قصة ملهمة استطاع من خلالها أن ينال لقب "الأب القدوة" لعام 2025.

أما فئة "أب قدوة كافل" فتم تكريم محمود لبيب كيلاني من محافظة السويس، وفئة "أب قدوة لابن من ذوي الإعاقة" فتم تكريم كل من محمد أحمد عطية من محافظة الإسماعيلية، رسمي فوزي عزيز من محافظة البحر الأحمر، حسام محمود من محافظة مرسي مطروح".

كما كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي إيهاب عبد الوهاب محمد من محافظة كفر الشيخ "معلم قدوة"، جاد الكريم سعد من وزارة التضامن الاجتماعي الذي يقدم على مدار 33 عاما جهدا يوميا ويمثل طاقة إيجابية لكل العاملين بالوزارة لما يتميز به من تعاون وأمانة، حيث عمل مع 14 وزيرا للتضامن الاجتماعي ويؤدي عمله بخالص الجهد.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها وفخرها بوجودها اليوم تحت سقف وزارة كتبت تاريخها المشرف لثماني عقود، وتستمر وتزدهر، حتى احتضنت احتفالي جناحي الأسرة، الأم والأب، واليوم في هذه المناسبة الغالية نجتمع فيها للاحتفاء بـ "الأب القدوة" ودوره الريادي في الأسرة والمجتمع، لنؤكد معًا أن الأب قدوة حقيقة لأبنائه ونموذج للتربية السليمة، ولا تظنوا أن السيدة التي تقف هنا اليوم، ووقفت لعشر سنوات مسئولة عن المرأة المصرية، أنها لا تنحاز للأب، ولا تؤمن بدوره، فوجود الأب والأم معًا في تربية الأجيال، هو ما يضمن أسرة مصرية متماسكة تساهم في بناء مجتمع صحي قوي نفسيًا وأخلاقيًا، الأب والأم عمودان من الدعم لأبنائهما، قامت عليهما كل عناصر التربية الإيجابية في كل الأنحاء، وضعهما الله في كلمة واحدة ساحرة، كاشفة لكلٍ المعاني من الوحدة والتآلف "الوالدين"، فعملهما يدًا بيد في التربية كشجرة ظليلة للبيت تثمر أجيالًا تغذي مجمعاتنا وبلادنا بالأخلاق والقيم، فتحيةً لكل أب مصري يزرع القيم والأمل في نفوس أبنائه، وتحية تقدير واحترام لكل الأمهات والآباء في هذا الجمع الكريم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بيوتنا شركات، تقوم على شريكين يعملان داخل البيت وخارجه، في شراكة متساوية النسب، مهما عظمت التحديات، فدور الأب لا يقتصر على كونه مصدر الدخل المادي للأسرة -مع كامل التقدير لكل أب مكافح في عمله من أجل توفير قوت أسرته- بل يتعداه ليشمل الأبعاد النفسية والعاطفية والتربوية، الأب شريكٌ متكافئ للأم في رحلة التنشئة والتربية، وهو مرآة لابنه في تعاطيه مع المجتمع، إن أحترم الأب زوجته، يحترمها الابن، إن احترم الأب والديه، احترم الابن والديه، يشارك في غرس القيم والسلوكيات الحميدة في نفوس الأبناء جنبًا إلى جنب مع الأم، يوجه وينصح، يواكب تفاصيل حياتهم ويستمع إليهم ويمنحهم من خبرته وحكمته، ولعل أجمل ما نقدمه لأطفالنا هو أن يرونا – نحن الآباء والأمهات – فريقًا واحدًا متعاونًا، نعمل معًا من أجل مصلحتهم، فالاتحاد قوة، وأثر التربية المشتركة للأب والأم أعمق في نفوس الأبناء وأرسخ في وجدانهم، حين يعمل الأب والأم معًا كعمودين متساندين، فإنهما يبنيان أبناءً أسوياء وأجيالًا قوية تفخر بها مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي آمنت بمبادرة “الأب القدوة” وتعمل فيها بالتنسيق مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، إيمانًا منها بأهمية تحفيز الآباء على الحفاظ على التماسك الأسري والقيام بدورهم الطبيعي في تنشئة أطفالهم تنشئة سليمة، كما نكرم في حفلنا الكريم قامات اجتماعية وفنية وثقافية، طارت بعلمها وعملها بعيدًا حتى باتت قدوة يُحتذى بها، ودليل أنه ما زال بإمكاننا خلق تأثير حقيقي، ننير به عقول شبابنا، ونخلق حراكًا مجتمعيا على كافة الأصعدة، فخالص الشكر لكل أبطال احتفاليتنا اليوم، واليوم نطلع معكم رسالة أمل في المجتمع المصري: رسالة بأن القيم لا تزال حية في بيوتنا، وبأن هناك نماذج صامتة من الآباء العظماء في كل ركن من أركان مصر تستحق أن تُروى حكاياتها، قد لا يعرفهم الإعلام، وقد لا يتصدرون العناوين، لكنهم في الحقيقة أعمدة البيت المصري التي تقوم عليها هذه الأمة، لدينا أبٌ يعمل ليل نهار ليعلّم أبناءه ويربيهم على الفضيلة، وآخر يغرس فيهم حب الوطن، وثالث يحرم نفسه من متعة الحياة ليوفر لأبنائه حياة كريمة وتعليمًا جيدًا. هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون لمصر وعماد هذا الوطن.

