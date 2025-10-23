الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ظهرت الآن، نتيجة التظلمات في مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل 57 وظيفة مهندس بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، إلى جانب إتاحة الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار ممن اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولم يشملهم الترشيح ضمن العدد المطلوب.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام متاح من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط: وذلك باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل لكل متقدم.


وأكد «التنظيم والإدارة» أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية وضمان حق جميع المتقدمين في معرفة موقفهم بدقة من المسابقة.

يذكر أن الجهاز كان قد أعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 2 أكتوبر الحالي، وفتح باب التظلمات في اليوم التالي لمدة أسبوعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للنقل النهري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية الوظائف الحكومية النقل النهري

مواد متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي كبير موظفي المنظمة الدولية للهجرة

وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بحدائق العاصمة

افتتاح أول قسم حجز إلزامي لعلاج مرضى الإدمان في إمبابة

مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 114 ألف متعاطي مجانًا

جبران: مصر تعمل على بناء سوق عمل عصري ومتوازن

إطلاق أول ليسانس لمكافحة الإدمان بالشراكة بين الصندوق القومي وجامعة بنها

بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين، وزارة العمل تواصل دعمها وتمكينها لذوي الإعاقة البصرية

مايا مرسي: إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" يؤكد حرص الرئيس على ضمان حقوق ذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

تقرير إنجليزي يكشف موقف ليفربول من رحيل صلاح

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

رئيسة البرلمان الأوروبي: لولا جهود السيسي ما توصلنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

مواعيد مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

المزيد
الجريدة الرسمية