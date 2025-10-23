ظهرت الآن، نتيجة التظلمات في مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة شغل 57 وظيفة مهندس بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، إلى جانب إتاحة الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار ممن اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولم يشملهم الترشيح ضمن العدد المطلوب.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام متاح من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط: وذلك باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل لكل متقدم.



وأكد «التنظيم والإدارة» أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية وضمان حق جميع المتقدمين في معرفة موقفهم بدقة من المسابقة.

يذكر أن الجهاز كان قد أعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 2 أكتوبر الحالي، وفتح باب التظلمات في اليوم التالي لمدة أسبوعين.

