وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بحدائق العاصمة

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء حضانة "برايت ستارز" بمنطقة الياسمين بمدينة حدائق العاصمة الإدارية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور أروقة الحضانة المسندة لمؤسسة التعاون الإنمائي التي تستوعب ما يزيد على 100 طفل وطفلة، كما أطلعت على الأنشطة المتنوعة التي تقدم داخلها من تمكين وتعليم الطفل. 

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي ، بجودة الخدمات المقدمة داخل الحضانة، والتي تأتي ضمن إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تنفذ حاليا الحصر الوطني الشامل للحضانات، والذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي.

 

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذا العام شهد انطلاق الدراسة في عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 9 محافظات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وستوفر تلك المراكز بيئة آمنة ومحفزة للطفل من عمر 4 إلى 6 سنوات من خلال توفير خدمات تعليمية واجتماعية ونفسية وترفيهية عالية الجودة تلبي احتياجات الطفل في المراحل العمرية الأولى، مؤكدة أننا نريد كيان أسري متجانس كي ينشأ الأطفال نشأة سليمة. 

وحضر الافتتاح المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، والأستاذ أحمد بركات مدير مؤسسة التعاون الإنمائي. 

