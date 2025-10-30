الخميس 30 أكتوبر 2025
التضامن الاجتماعي تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الأب القدوة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية "الأب القدوة"، وذلك لتكريم الآباء الملهمين الذين يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء ودعم الأسرة.

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الشخصيات الملهمة خلال الاحتفالية التي كان ومازال لها تأثير كبير وفعال على المجتمع، حيث كرمت كل من المهندس حسام القباني عضو مجلس إدارة جمعية الأورمان والرئيس الشرفي لها لما عرف بمجهوده الكبير في العمل الخيري والتنموي، والمهندس نيازي سلام رئيس مجلس إدارة ومؤسس رئيسي لبنك الطعام المصري، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مساجد، والفنان الكبير محمد ثروت.

 

