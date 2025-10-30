الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القنصلية المصرية بالرياض ومكتب التمثيل العمالي يبحثان تعزيز التعاون

وزير العمل
وزير العمل

شهدت العاصمة السعودية الرياض لقاءات مكثفة بين الجانب المصري والمسئولين السعوديين لبحث سبل تسهيل وتنظيم أوضاع العمالة المصرية بالمملكة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزيري الخارجية والعمل، بدر عبد العاطي، ومحمد جبران، والتوجيهات بتكثيف الجهود الدبلوماسية والعمالية لحل جميع التحديات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وتزامنًا مع اللقاءات الثنائية التي عقدها كل من الوزيرين، ومع ما تضمنته المباحثات الأخيرة بين الوزير جبران والسفير السعودي بالقاهرة من تأكيد مشترك على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات العمل والعمالة.

وخلال زيارة السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إلى الرياض ضمن جولاته الخارجية، تم عقد عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين السعوديين، تناولت تسهيل إجراءات خروج المواطنين المصريين نهائيًا، وتنظيم أوضاع العمالة المصرية، ولا سيما في الحالات التي تواجه تأخيرًا في إنهاء معاملاتها.

وأبدت السلطات السعودية تعاونًا كبيرًا واستجابة إيجابية لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين المصريين، وتم الاتفاق على الإسراع في إصدار الموافقات النهائية على الخروج، وإنهاء جميع المعاملات العالقة في أقرب وقت ممكن.

كما عقد مساعد وزير الخارجية اجتماعًا مشتركًا مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، بحضور ياسر هاشم القنصل العام بالرياض، ومشاركة المستشار العمالي المصري محمد عليان، حيث تمت مناقشة آليات تقنين أوضاع العمالة المصرية، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين لخدمة مصالح العمالة المصرية وتذليل أي عقبات تواجهها.

وتؤكد وزارة العمل أن هذه اللقاءات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الحماية والرعاية المتكاملة للمصريين العاملين بالخارج، ومتابعة تنفيذ التوجيهات المستمرة من الوزير محمد جبران بضرورة سرعة التدخل لحل أي مشكلات تخص العمالة المصرية وتوفير الدعم الكامل لهم عبر مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة السعودية الرياض التمثيل العمالي السفير السعودي بالقاهرة القنصلية المصرية بالرياض العمالة المصرية بالخارج وزير الخارجية

مواد متعلقة

التضامن الاجتماعي تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الأب القدوة

وزيرة التضامن تشهد احتفالية “الأب القدوة” وتكرم شخصيات ملهمة

ظهرت الآن، نتيجة التظلمات في مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي كبير موظفي المنظمة الدولية للهجرة

وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بحدائق العاصمة

افتتاح أول قسم حجز إلزامي لعلاج مرضى الإدمان في إمبابة

مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 114 ألف متعاطي مجانًا

جبران: مصر تعمل على بناء سوق عمل عصري ومتوازن

الأكثر قراءة

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

سيدات الهرم يناشدن الرئيس السيسي: أبناء الدائرة أحق بتمثيلنا في مجلس النواب (فيديو)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

البنك الزراعي يعلن تأثر خدماته لمدة ساعتين ونصف بسبب التوقيت الشتوي

حملات بشوارع القاهرة لمصادرة الاسكوتر الكهربائي (صور)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

الأوقاف: السائح ضيف.. واحترامه دعاية حقيقية لمصر

المزيد
الجريدة الرسمية