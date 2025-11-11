كامل الوزير: معرض النقل والصناعة شهدا مشاركة 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة

18 حجم الخط

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة: إن الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، حقق أكبر نسبة حضور، حيث شهد المعرض مشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة فى كافة مجالات الصناعة والنقل، من الزوار لتفقد أجنحة المعرض.

وأضاف خلال الجلسة الختامية للمعرض أنه شهد تنظيم عدد من الندوات المتخصصة وانعقاد العديد من ورش العمل التخصصية فى مجالات الصناعة والنقل المختلفة بحضور مجموعة من أهم الخبراء وأساتذة الجامعات والمتخصصين.

كما تم علي هامش المعرض توقيع العديد من مذكرات التفاهم لتنفيذ عدد من المشروعات القومية.



وتابع: شهد المعرض إقامة المعرض للصناعة ليكون منصة لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، باعتباره ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد.

يذكر أن النسخ السابقة من المعرض السلبي نتائج جيدة في تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج للشركات المحلية.

تزامن المعرض مع انعقاد اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الثامنة والثلاثين، والذي يجسد أحد أهم أوجه التعاون العربي المشترك في مجال يعد من أكثر المجالات تأثيرًا في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في وطننا العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.