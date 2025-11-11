كامل الوزير: نواجه نقصًا في العمالة الفنية رغم توافر فرص العمل

18 حجم الخط

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتأهيل وتدريب الشباب لسد الفجوة في سوق العمل، خاصة في المجالات الفنية والمهنية التي تشهد طلبًا متزايدًا.

وقال الوزير: إنّ بعض الشباب ما زال ينظر إلى التعليم الفني نظرةً غير لائقة، رغم أنه أصبح اليوم طريقًا مضمونًا نحو فرص عمل حقيقية ومصدر دخل كريم، موضحًا أن كثيرًا من خريجي الكليات النظرية يواجهون صعوبة في إيجاد وظائف، بينما يجد خريجو التعليم الفني فرصًا فورية في قطاعات الصناعة والنقل والبنية التحتية.

وأشار الوزير إلى أن هناك مجالات عديدة مثل الصيانة، والتركيب، وتصنيع الوحدات المتحركة، تحتاج إلى عمالة مدرّبة ومتخصصة، مضيفًا: “نحن لا نجد العدد الكافي من العمال المؤهلين لتشغيل هذه المصانع والمشروعات، ولذلك نعمل حاليًا على تأهيل كوادر جديدة من الشباب القادرين على سد هذه الفجوة.”

وشدّد على أن الدولة تسير بخطى متوازية لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الشاب الذي يختار مسارًا مهنيًا ويتقنه “يسلك طريقًا أفضل من مجرد الحصول على شهادة جامعية دون فرصة عمل حقيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.