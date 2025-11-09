البطاطا والبصل على قمة الصادرات الزراعية المصرية خلال أسبوع

18 حجم الخط

كشف تقرير صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بنحو 4015 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 185 ألف طن، صادرة عن 1350 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 850 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات،دقيقًا ومنتجات من الحبوب، ثمارًا وفواكه، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وأكد التقرير أن البطاطا الحلوة تصدرت قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 12 ألف طن، تلاها البصل بكمية بلغت 7 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بنحو 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 36 صنفًا بإجمالي 40 ألف طن.

وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 10 آلاف طن، تليه كل من المانجو والفراولة بنحو 5 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 35 صنفًا بكمية بلغت 35 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، الصومال، السودان وإسبانيا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 184 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 650 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 565 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بإجمالي 430 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1100 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1890 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 510 آلاف طن، مستوردة من قِبل 915 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، سكر خام، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، البرازيل وأمريكا من بين إجمالي 90 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 560 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 319 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 304 رسائل.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1087 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 380 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 70 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 75 مستورد خلال نفس الفترة.

