كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة سويسرا في دور الـ32

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الخميس، مرانه الختامي تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، استعدادًا لمباراته المرتقبة غدًا أمام نظيره منتخب سويسرا، في دور الـ32 ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقامة حاليًّا في قطر.

ومن المقرر، أن يؤدي لاعبو منتخب مصر مرانًا خفيفًا يبدأ بتدريبات الجري والإحماء، وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

موعد مباراة مصر وسويسرا والقناة الناقلة

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين غدًا الجمعة 14 نوفمبر الجاري، موعدا لإقامة مباراة مصر وسويسرا، وتنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

وتحددت المنتخبات المتنافسة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، والمقامة حاليًّا في قطر والتي تختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر.

أحمد الكاس، فيتو

منافس منتخب مصر في الدور الـ32، وهو المنتخب السويسري احتل صدارة المجموعة السادسة في المجموعة السادسة، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر، وفق نظام البطولة.

مشوار مصر حال الفوز على سويسرا

وبحسب النظام الذي أقرته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين في الأدوار الإقصائية، فإن منتخب مصر حال حقق الفوز على سويسرا في دور ال32، فإنه سيواجه الفائز من مباراة جمهورية أيرلندا وكندا في دور الـ 16.

وحال حقق منتخب مصر للناشئين الفوز في دور الستة عشر سيواجه في الدور ربع النهائي الفائز من مباراتي (البرتغال ضد بلجيكا) أو (الأرجنتين ضد المكسيك).

منافس مصر المحتمل في دور الستة عشر

وفي حال نجح الفراعنة الصغار في تخطي ربع النهائي سيواجه في نصف النهائي الفريق المتأهل من هذه المواجهات (أمريكا ضد المغرب) أو (مالي ضد زامبيا) أو (البرازيل ضد باراجواي) أو (فرنسا ضد كولومبيا).

وتقام مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في دور الـ32 ببطولة كأس العالم للناشئين يوم الجمعة المقبل 14 نوفمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.