منتخب مصر للناشئين يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الطبي لـمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، إصابة اللاعب أدهم فريد الظهير الأيمن، بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق أمام إنجلترا أمس الإثنين في الجولة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًّا في قطر.

وقال عمرو طه طبيب منتخب مصر للناشئين، إن اللاعب خضع لأشعة عقب إصابته في مباراة مصر وإنجلترا وتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أدهم فريد لاعب منتخب الناشئين، فيتو

خسر منتخب مصر تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب إنجلترا بثلاثية نظيفة، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر، وتختتم منافساتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، ويتأهل لدور الـ 32 ضمن أفضل ثماني منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الإثني عشر في مونديال الناشئين.

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات

ترتيب المجموعة الخامسة “مجموعة مصر”، فيتو

نتائج منتخب مصر في دور المجموعات

وفاز منتخب مصر للناشئين في الجولة الأولى على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا بهدف لكل منهما، قبل أن يخسر اليوم أمام إنجلترا بثلاثية أهداف نظيفة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في دور ال32 أحد المنتخبات أصحاب المركز الأول، والذي سيتحدد هويته خلال الساعات القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.