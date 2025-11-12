الأربعاء 12 نوفمبر 2025
رياضة

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين، حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة في قطر 2025.

مواعيد دور الـ 32 لبطولة مونديال الناشئين 

الجمعة 14 نوفمبر 2025


زامبيا ضد مالي - 2:30 مساءً

البرتغال ضد  بلجيكا - 2:30 مساءً

مصر ضد  سويسرا - 3:00 مساءً

فرنسا ضد  كولومبيا - 3:30 مساءً

الأرجنتين ضد المكسيك - 4:45 مساءً

أيرلندا ضد  كندا - 5:15 مساءً

الولايات المتحدة ضد المغرب - 5:45 مساءً

البرازيل ضد  باراجواي - 5:45 مساءً

السبت 15 نوفمبر 2025

إنجلترا ضد  كوريا الجنوبية - 2:30 مساءً

السنغال ضد  أوغندا - 2:30 مساءً

إيطاليا ضد  التشيك - 3 مساءً

اليابان ضد  جنوب أفريقيا - 3:30 مساءً

ألمانيا ضد بوركينا فاسو - 4:45 مساءً 

فنزويلا ضد  كوريا الشمالية - 5:15 مساءً

تونس ضد  النمسا - 5:45 مساءً

كرواتيا ضد  أوزبكستان - 5:45 مساءً

 

 

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025

المجموعة الأولى: إيطاليا – جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: اليابان – البرتغال – المغرب

المجموعة الثالثة: السنغال – كرواتيا

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – بلجيكا – تونس

المجموعة الخامسة: فنزويلا – إنجلترا – مصر

المجموعة السادسة: سويسرا – كوريا الجنوبية – المكسيك

المجموعة السابعة: ألمانيا – كولومبيا – كوريا الشمالية

المجموعة الثامنة: البرازيل – زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة – بوركينا فاسو – التشيك

المجموعة العاشرة: جمهورية أيرلندا – أوزبكستان – باراجواي

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا – كندا – أوغندا

المجموعة الثانية عشرة: النمسا – مالي

 

