أسباب الشعور المستمر بالتعب والإرهاق عند النساء

18 حجم الخط

الشعور بالتعب والإرهاق يراود العديد من الأشخاص خاصة النساء ويربط بعضهم السبب بقلة النوم أو الحاجة إلى شرب القهوة لتنشيط المخ والجسم.

والشعور بالتعب والإرهاق من الأعراض المزعجة التى تؤثر على أداء الجسم خاصة فى العمل وفى المنزل أيضا وتسبب الشعور بعدم وجود طاقة بالجسم.

الكبد هو السبب الحقيقي للشعور بالتعب والإرهاق

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن معظم النساء تعانى من التعب والهمدان والإرهاق والشعور بعدم وجود طاقة بالجسم مهما تم تناول مكملات غذائية أو قهوة، وتظن بعضهن أن السبب قلة النوم أو الإصابة بنزلة برد أو وجود مشكلات بالغدة الدرقية، ولكن فى الحقيقة أن السبب يكمن فى الكبد، لأن الكبد هو الميتابوليك، وهو مصدر التمثيل الغذائي والطاقة الأساسي في الجسم.

أسباب الشعور بالتعب والارهاق

أعراض كسل الكبد

وأضاف مسعد، أن الكبد مهم لأنه يساعد فى تنظيم سكر الدم الذى يحول الطعام للصورة التى يستخدمها الجسم كطاقة، ما يساعد مولدات الطاقة بالجسم المعروفة بميتوكوندريا مولدات طاقة صغيرة توجد فى خلايا الجسم، وهى المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، وبالتالى لو يوجد تعب فى الكبد أو دهون على الكبد أو كسل فى وظائف الكبد، يحدث الاتى:-

خلل في التمثيل الغذائي للسكر ومقاومة انسولين

التهابات في الجسم

تعب وأرق مزمن

تراكم السموم بالجسم التى تتجه إلى مراكز إنتاج الطاقة في الجسم ما يؤثر على إنتاج الطاقة بالجسم، وبالتالى يشعر الجسم بالتعب والارهاق المزمن ويصاب بالتهابات شديدة.

نصائح مهمة لتنشيط الكبد

وتابع، والتخلص من هذه الأعراض يجب تنشيط الكبد، وذلك من خلال بعض النصائح، منها:-

منع الأكلات المصنعة

تنشيط العصارة الصفراوية وتنشط الكبد عن طريق اعشاب فعالة لتنشيط الكبد وهى شوكة الحليب، والهندباء البرية، واوراق الخرشوف

عمل تمارين مقاومة لزيادة كتلة العضلات وتقوية المناعة.

التخلص من مشاكل الهضم والإمساك.

ضبط مواعيد النوم والامتناع عن السهر لضبط الهرمونات بالجسم مايعزز من صحة الكبد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.